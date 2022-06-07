▲ 【ETF通】投資基金公會料ETF通「北多南少」 逾百家內地ETF合格、港ETF僅5至7家合格

港交所 （00388） 與內地交易所上月公布交易所買賣基金（ETF）納入互聯互通的準則，香港投資基金公會行政總裁黃王慈明出席論壇時表示，該會估計目前符合北向ETF通的內地ETF共101家，資產管理規模為1000億美金，符合南向ETF通資格的香港ETF約5至7家。

黃王慈明表示，理解港交所等監管機構在起始階段取態審慎，預期ETF通正式推出後對交易額不會「立竿見影」，初期吸引機構投資者客戶為主。她續指目前尚有許多進步和需要釐清空間，例如合規ETF產品會否「自動上架」。就產品宣傳方面，未知能否就ETF作宣傳、市場和廣告活動。

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易方達：內地投資者對美股、高息債、科技股ETF有興趣

易方達基金管理有限公司副總裁關秀霞指，內地投資者主要對美股、高息債和科技股等ETF產品有興趣，亦看重基金管理公司聲譽，現有合資格納入「南向通」的ETF資產類別未能滿足投資者需求。景順投資管理有限公司亞太區交易所買賣基金資本市場主管 Tom Digby亦指ETF需擴充和放寬，但不只在管理規則上，產品亦需放寬。

按目前ETF通「南向通」納入準則，合資格ETF最多只可投資20%或30%在港股通以外股份，以美股、債券為主的指數不符合有關納入要求。

未來資產環球投資（香港）ETF固定收益投資主管霍浩華指，期待產品線優化和全面服務，令投資者能透過互聯互通做到多元化配置。

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