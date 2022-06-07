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【人民幣國債】75億元國債下周三發行 外資專家料超購3倍

15:35 2022/06/07

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星展香港經濟研究部高級經濟師周洪禮料，國債標售料超購3倍。

國家財政部擬於下周三（6月15日）來港發行總值75億元（人民幣，下同）國債，即聯儲局議息前夕，外資專家預期，最高的中標息率約為2.55厘，且料超購約3倍，令避險族旗下的人民幣投資有更多選擇。星展銀行（香港）經濟研究部高級經濟師周洪禮今午回應本報查詢指，預期投資者對國債的需求熱切，且料超額2至3倍，因投資者可藉此對沖及豐富人民幣的投資組合。

周洪禮補充，鑑於美債收益率持續在高位徘徊，相信這次財政部國債的發行收益率，亦會更加貼近在岸水平，以增加吸引力。預計2年、3年及5年期的中標息率，分別為2.25厘、2.35厘及2.55厘。至於同期美債的息率依次是2.73厘、2.94厘及3.04厘。

問及人民幣滙價預測，周洪禮預計，人民幣兌美元於第3季見6.85第，4季報6.8。

至於市面同屬低風險的人民幣定期存款，鮮有超長期之選，僅招商永隆提供2年存息2.75厘。此外，參考對上一次相同期限的國債反應，是去年11月17日，當時財政部推30億元的兩年國債，最高接納息率為2.41厘，接獲申請額99.49億元，超額認購2.32倍。而5年期涉資20億元，票息2.5厘，總申購額66.36億元，同樣超購2.32倍。但3年期較乏參考紀錄。

財政部今年將在港發行230億元人幣國債【下一頁

財政部昨公布，經國務院批准，今年財政部將在香港發行230億元人民幣國債。人民幣國債分4期發行，規模分別為75億元、50億元、55億元、50億元。

為慶祝香港特別行政區回歸25周年，將於6月15日發行首期75億元人民幣國債，包括2年期25億元、3年期25億元和5年期25億元，具體發行安排將在金管局債務工具中央結算系統（CMU）公布。而財政司司長陳茂波於本周日（5日）在網誌指，自2009年至去年底，財政部連續13年來港發債，至今推售2380億元，今年已是第14年南下發債。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

中國財政部 國債 人民幣 宏觀分析

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