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【職場文化】網絡保安工作壓力大　45%從業員考慮轉行

科技 15:37 2022/06/07

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，當企業面對勒索軟件威脅時，即使交付贖金，但黑客往往不會兌現其承諾。（資料圖片）

在企業數碼化浪潮下，從事網絡保安工作往往被視為人工高、前景好，但網絡安全公司Deep Instinct研究報告《Voice of SecOps》卻發現，由於工作壓力過大，多達45%網絡保安人員正考慮轉行，離開網絡安全相關的行業。

Deep Instinct向1,000名網絡安全人員進行調查，以了解他們的工作壓力水平。報告指出，45%受訪者正考慮退出這個行業；而有46%人就表示，知道至少有一位同行，在過去一年因壓力過大而完全離開了網絡安全業。

【網絡攻擊】黑客持續攻擊烏克蘭官員手機　高官：主要透過惡意軟件入侵

網絡保安人員最常見的壓力來源，包括持續不斷的勒索軟件威脅，以及公司對他們解決問題的期望，並要求他們要隨叫隨到或隨時隨地工作。報告認為，由於大部分企業沒有提供優良的配套來處理勒索軟件的威脅，結果創造了一個緊張的工作環境，最終迫使網絡保安人員選擇辭職。

46%企業支付贖金後    仍被黑客暴露數據

另一方面，當企業面對勒索軟件威脅時，即使交付贖金，但黑客往往不會兌現其承諾。該報告指出，38%的企業承認支付贖金，但當中46%表示他們的數據仍然被黑客暴露，而44%企業表示他們無法恢復數據。在補救、談判或恢復的過程中，萬一出現問題，網絡保安人員都會背負起最大責任，而這份巨大壓力也令他們不勝負荷。

【集體訴訟】Google違反「生物特徵訊息私隱法」　向伊利諾伊州居民賠7.8億元

Deep Instinct產品解決方案總監Karen Crowley表示，在一個充斥指責氛圍的工作環境下，失敗的壓力對網絡保安人員是非常沉重。她提到，網絡保安人員經常需要超時工作，有時一天工作16至18個小時，以維繫企業的網絡安全；但同時，當其他員工錯誤點擊惡意連結而遭黑客攻擊時，錯誤的責任又會落在網絡保安人員身上。

Karen Crowley建議，企業首先要採取措施向所有員工進行網絡安全實踐教育，例如選擇使用高強度密碼，和不點擊未知發件人的電郵連結接或附件等。再者，企業也應投資於EDR、SIEM或SOAR等網絡解決方案，以便網絡保安人員能夠調查已被預防的事件，從而更快地發現網絡上的活躍威脅。

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責任編輯：陳卓賢

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