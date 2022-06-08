【虛擬經濟】Terra創辦人突隱藏推特賬戶 Luna 2.0前景堪虞 單日跌兩成兩周累計暴跌77%

上月的Terra事件震驚幣圈，甚至驚動各國監管機構，Terra創辦人Do Kwon為收拾UST及Luna崩盤局面，提議創建全新區塊鏈Terra 2.0，並推出新幣Luna 2.0，並空投予一眾舊幣持有者，攻擊前的持有者可獲更高的兌換率。新幣推出已有兩周，價格由一度最高的18.87美元，暴跌至現時約4.33美元，跌幅達77%。Do Kwon於今天更突然將推特賬戶設定為私有，再為Luna 2.0前景增添不明朗因素，其價格單日跌幅近兩成。

【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

現時仍未得知Do Kwon此舉背後的原因，但他在過去數周內受到大量的騷擾，相信促使他作出相關決定。據報道，韓國警方透露近日正在調查Terraform Labs的一名員工挪用公司資金的行為。首爾警方收到有關嫌疑人涉嫌欺詐的情報，隨後他們展開了全面調查。當局已要求交易所凍結該員工的賬戶。

Terra崩盤事件至今已近1個月，新幣Luna 2.0至今跌幅高達77%，儘管與加密貨幣市場整體熊市脫不了關係，但新幣社群本身的FUD（恐懼、不確定性和懷疑）情緒也是重要原因。現時只有時間才能證明Luna 2.0是否能避免重蹈覆轍，但隨著Do Kwon隱藏個人推特，估計Luna 2.0翻身的機會將愈趨渺茫。

【下半年展望】 光大證券﹕下半年恒指或上試25000點水平 重點推薦8隻股份（附目標價）【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文