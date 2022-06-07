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【能源短缺】液化天然氣需求激增 LNG租船費1天要價12萬美金 升幅逼近10年新高

理財智慧 17:59 2022/06/07

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據外媒報道，在歐盟不斷制裁俄羅斯下，石油的禁運將逐步實施，而天然氣的脫俄時間表也被不斷討論，因此能源廠、天然氣貿易商因預計液化天然氣的需求會大增，而提早租用液化天然氣油輪，以保證在冬季有足夠的船輸送液化天然氣，而這也導致LNG租船費飆漲，逼近10年新高 。

根據Clarksons Platou Securities數據顯示，當前一艘液化天然氣油輪的1年租賃費率逼近10年新高，來到每天12萬美元，而該金額較1年前相比上漲逾5成。

透明市場研究公司(Transparency Market Research，TMR)公布最新數據，全球液化天然氣燃料市場的需求量，在2021-2031年間將以63.6%的年複合增長率上升，到2031年將達到4.326億噸。

液化天然氣航運集團Flex LNG和Avance Gas負責人Oystein Kalleklev指，「市場已經爆炸！在市場上很難找到任何長度可用的船隻。」，而消息指，目前法國TotalEnergies、中國石化（Unipec）及英國殼牌（Shell）、法國TotalEnergies等已在進行提前搶購。

【延伸閱讀】 瑞銀推薦16隻 內地經濟復甦潛在受惠股 【下一頁

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責任編輯：關海儀

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