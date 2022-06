印度男士香水廣告過火急下架 被轟宣揚強姦文化

印度一名17歲少女上月底於車上遭5名男子輪姦,事件再次喚起社會對女性權利的關注。但印度一個品牌此時推出一個男士香水廣告,拍攝手法被質疑刻意輕描淡寫強姦問題,被社會各界炮轟其錯誤宣揚強姦文化。品牌急忙將廣告下架並道歉。

這則廣告顯示開頭有4名年輕男子,在商店内跟著一名正在購物的女性。有男子向同伴表示:「我哋有4個人,呢度有1個,邊個試先?」(We‘re four, there’s one, who takes the shot?)

廣告中的女子聽到這句話隨即憤怒地轉身,但發現4名男子並無望向她,而是在看貨架上只剩下一樽的男士香水,隨即露出尷尬的笑容及摸摸頭髮。

而其中一名男子就上前拿起香水講廣告詞,並將香水噴在身上。

印度政府新聞廣播部批評廣告内容損害體面和道德的女性形象,並指廣告違反媒體道德準則。

印度寶萊塢女星Priyanka Chopra等多位名人也炮轟廣告可恥、噁心和完全沒有品味,抨擊廣告影射的文化是輕視強姦問題。

有印度婦女組織批評這則廣告是在宣揚對女性的性暴力,並在男性群體當中宣揚強姦心態,形容廣告令人毛骨悚然及不應在大眾媒體上播放。

涉事品牌Layer'r Shot周一(6日)發聲明為這則廣告道歉,稱品牌從未打算傷害任何人的情緒或感受,或促進任何可能被部分人錯誤理解的文化。Layer'r Shot宣布會將廣告下架。

