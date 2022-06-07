▲ 【中國零售業】研究：疫下中國消費者觀念變得更務實審慎 趨關注消費需求未來回報

管理諮詢公司埃森哲（Accenture）（美：ACN）發布《2022中國消費者洞察》系列研究，發現中國消費者越發關注消費需求的未來回報，同時在疫情的深遠影響下，中國消費者的觀念變得更為務實和審慎，並願意為便利付費，以換取更為有質量的閒暇時間。

埃森哲調研來自中國一至五線城市的逾一萬名消費者，研究發現，近年來中國消費者消費理念和模式呈現出五大趨勢：「我」經濟、新理性主義、做時間的主人、與技術共生、可持續繁榮。

近半受訪者有意增加儲蓄和理財投入

研究指出，中國消費者越發關注消費需求的未來回報。有近一半（48%）的受訪者表示未來一年將在儲蓄和理財上增加投入，有意增加醫療和保健支出的消費者占比達到32%，願意在個人教育增加投入的比例為25%，這些比例均遠超此前的消費者調研結果。

埃森哲發現，中國消費者的「自我」意識日益彰顯，更為關注內在需求。有近七成（69%）受訪者表示並不介意和大部分人買一樣的產品，他們彰顯個人風格的出發點是基於品質的「我喜歡」和「我願意」。

不認同月光族 更關注產品功能效用

研究提到有超過九成（92%）的受訪者不認同「月光族」的消費觀念。此外，人們更加關注產品或服務的具體功能和效用，會多方比較、深入研究，有六成受訪者下單前會在多個購物網站進行對比。

此外，埃森哲稱幾乎所有的中國受訪者都認可環保和可持續發展的價值，有43%的受訪者願意為環保產品支付溢價。

【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升 波動市部署優質股良機？

相關文章：

【中國經濟】深圳市出台多項消費補貼措施 新能源車、手機電腦及綠色家電均可獲補貼

【中國經濟】中國4月零售工業投資「三頭馬車」全走弱兼遠遜預期 國家統計局：5月有望改善

責任編輯：李哲毅