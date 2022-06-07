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【4天工作】日本經濟改革方針納入4天工作制　細分哪3種執行模式？

商業 17:09 2022/06/07

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隨著日本政府於5月底提出「經濟財政經營與改革基本方針」修正案，令4天工作制的優、缺點，實施模式等，再次成為日本社會討論的焦點。

企業在疫市下重新審視並改革工作模式，近日多間歐美企業宣布實施每周4天工作制，再掀起世界各地討論4天工作制的可行性，日本更有多間企業計劃跟隨改制。隨著日本政府於5月底提出「經濟財政經營與改革基本方針」修正案，令4天工作制的優、缺點，實施模式等，再次成為日本社會討論的焦點。

【烏龍指】返工做過最大的錯事？ 一名交易員累花旗虧蝕近4億
 
4天工作制一般以工時減少、休息時間增加，而薪金不減為理想型態。但據日媒《朝日新聞》引述循環工作研究所全球化中心主任村田弘美指出，目前的4天工作制主要有3種執行模式，包括歐洲模式、日本常見模式，以及總工時維持不變的「壓縮勞動」模式。

日本內閣府也在修正案文件中指出，在實際執行上，可根據工時、工資等條件，設立以下施行模式：
 
（1）歐洲模式：總工時減少，薪金不減。

（2）日本模式：總工時減少，薪金減少。
 
（3）勞動壓縮模式：總工時不減，每日工時增加，薪金不減。

【Tesla】Elon Musk改口不裁員 將增聘惟受薪人數持平
 
4天工作制目前正以歐洲為中心推動，而最早的起源是在冰島。冰島政府、雷克雅維克市議會與工會合作，自2015年起試行薪金固定不變的4天工作模式。試驗發現，員工的工作效率因此得到提升，並改變了職場的工作方式，包括透過縮減出勤時間、縮短會議時間等，令工作時間每周減少4至5小時，但工作的質量並未受到影響。

村田弘美指，日本企業以時間單位計算的工作型態根深蒂固，員工經常出現因工作繁忙未能放取有薪年假的情況。她建議，日本政府可以先從「勞動壓縮型」的企業著手，配合業務彈性採用4天工作制。

【人才管理】4招助企業傾聽員工意見 建立雙向僱傭關係

責任編輯：廖淑瑩

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