【城市排名】港元強勢　香港再度蟬聯全球生活費用最高城市（附排行榜）

▲ 香港今年繼續成為全球生活費用最高昂的城市。（資料圖片）

人力資源顧問機構 ECA International發表最新的「生活費用研究」結果，指出香港因在過去一年的物價上漲及港元持續強勢，令其繼續成為全球生活費用最高昂的城市。

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因港元強勢，香港再度成為全球外派僱員生活費用最高的城市。受高通脹率影響，紐約及倫敦的排名分別上升至第2名和第4名。日内瓦在全球排名中位居第1。儘管通服率高於往常，東京的全球排名卻下跌至第5位。

香港受全球通脹影響較低

ECA International亞洲區域總監關禮康表示：「綜觀過去一年，雖然全球通脹上升對香港的影響較亞洲區内及全球其他城市為低，但香港仍繼續成為全球生活費用最高的城市」。

根據此調查的一籃子消費品統計顯示，香港的物價比往年同期上升3%，雖然高於一般價格，但卻低於區内及全球其他煩近城市的物價漲幅。

然而，在過去一年中，因港元與美元掛鈎而保持強勢，令其他貨幣相對走弱，香港再度蟬聯全球生活費用最昂貴的城市。

外派僱員生活費用最高全球城市排名

城市 2022年 2021年 香港 1 1 紐約 2 4 日内瓦 3 3 倫敦 4 5 東京 5 2 特拉維夫 6 7 蘇黎世 7 6 上海 8 9 廣州 9 10 首爾 10 8

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記者：李智美