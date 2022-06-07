▲ 【內房危機】佳源成功在於寬限期內完成付息 惠譽上調其評級至CC級、惟繼續面臨流動性挑戰

佳源國際 （02768） 在6月1日寬限期前完成原付息日4月30日的2022年10月30日到期2億美元債券利息，惠譽評級將佳源國際的長期外幣發行人違約評級由「C」上調至「CC」級，同時又將其高級無抵押評級由「C」上調至「CC」級，回收率評級仍為「RR4」。

不過，惠譽認為，佳源將繼續面臨流動性挑戰，公司2022年下半年和2023年上半年到期的資本市場債務規模和應付利息金額龐大，而其融資渠道可能仍有限且銷售業績或仍疲弱。

該評級機構認為，佳源短期內或無法借助資本市場融資，並預期公司將依賴自有資金及內部現金流償付到期債務。惠譽預計，控股公司層面最新可用現金餘額僅能覆蓋10月到期的2億美元債券，但將不足以兌付2023年2月到期的1.76億美元債券及2023年4月到期的2.95億美元債券。除償付債券本金，惠譽預計佳源2022年下半年和2023年上半年還需分別支付7,700萬美元和5,300萬美元利息。

該行提到，佳源約三分之二土儲位於受疫情衝擊最嚴重的長三角地區。今年首4個月的總銷售額仍按年下滑43%，因而預計，若佳源的月度銷售額仍與2022年前4個月持平，則其2022年的經營性現金流（扣除建安成本、銷售總務管理支出以及稅款和利息後）或略為負。

此外，惠譽認為，即使佳源國際悉售佳源服務 （01153） 以及鹽城物業開發項目65%的股權，但兩筆交易均存在執行風險且現金對價到賬時間不確定。

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編輯：姚卓然