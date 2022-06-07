【下半年展望】滙豐環球私人銀行：環球經濟不會陷入衰退 看好美股港股 料恒指年底回升至25410點
全球股市上半年劇烈波動，對經濟衰退的憂慮亦升溫，滙豐環球私人銀行預計，環球主要經濟體不會陷入衰退，美國加息將於下半年逐步緩和，料環球通脹於今年底回落到7.5%，未來6個月對環球股票持「中性」配置，「增持」美股、港股及東盟股票。該行料恒指年底回升至25410點。
滙豐劉紹文：港股未扭轉中期下降軌、6月難越22500【下一頁】
滙豐私銀提到，亞洲股票已大幅折讓，而港股估值吸引，中概股估值亦已低於過去平均水平，加上香港經濟重啟前景改善，料帶動港股反彈，故該行對港股配置偏高，看好本地股。滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，若未來互聯網監管出台放緩是好事，但仍要觀望未來科企的盈利模式。
美國核心PCE年底或回落至4.2%
美國核心PCE物價指數為儲局視為通脹的指標，滙豐私銀預計，其今年底會回落至4.2%，明年底回落至2.8%，為美國明年首季加息周期暫停鋪路。滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，雖然4月核心PCE有所回落，但速度緩慢，現時未能為美國通脹是否見頂下定論，因為宏觀仍受累一系列衝擊及地緣政治風險，認為須觀望未來數月數據表現，但相信下半年通脹會緩慢回落。
6月至7月市況仍波動
儲局本月加息50點子為市場共識，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，預計美國聯邦基金利率從現水平（0.75%至1%）再上升200點子，直到2023年3月升至2.75厘至3厘，又認為儲局縮表縱然對市場有實質影響，直接衝擊資產價格，但亦有助壓抑通脹。若通脹壓力紓緩，加息回到25點子的步伐，將刺激美股回升。
然而，她指，市場已消化更多的加息，惟美國前期加息進取，料6月至7月市況仍波動。針對利率及通脹存在不確定性，建議增持金融股、能源及資源股，揀股要專注於錄得盈利及有現金流的公司。
料人民幣年底處6.65水平
滙豐私銀預期，環球經濟增長今年放緩至3.4%，明年進一步回落至2.9%。對於中國經濟，何偉華指，料人行將進一步實施貨幣政策刺激措施，包括再降准75個基點，以應對嚴重的增長壓力，但該行相信，下半年中國經濟將會回穩，為人民幣走勢帶來支持，料人民幣滙價於年底處6.65水平。
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