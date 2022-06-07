【下半年展望】滙豐環球私人銀行：環球經濟不會陷入衰退　看好美股港股　料恒指年底回升至25410點

▲ 圖左起為滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲及滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華

全球股市上半年劇烈波動，對經濟衰退的憂慮亦升溫，滙豐環球私人銀行預計，環球主要經濟體不會陷入衰退，美國加息將於下半年逐步緩和，料環球通脹於今年底回落到7.5%，未來6個月對環球股票持「中性」配置，「增持」美股、港股及東盟股票。該行料恒指年底回升至25410點。

滙豐私銀提到，亞洲股票已大幅折讓，而港股估值吸引，中概股估值亦已低於過去平均水平，加上香港經濟重啟前景改善，料帶動港股反彈，故該行對港股配置偏高，看好本地股。滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，若未來互聯網監管出台放緩是好事，但仍要觀望未來科企的盈利模式。

美國核心PCE年底或回落至4.2%

美國核心PCE物價指數為儲局視為通脹的指標，滙豐私銀預計，其今年底會回落至4.2%，明年底回落至2.8%，為美國明年首季加息周期暫停鋪路。滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，雖然4月核心PCE有所回落，但速度緩慢，現時未能為美國通脹是否見頂下定論，因為宏觀仍受累一系列衝擊及地緣政治風險，認為須觀望未來數月數據表現，但相信下半年通脹會緩慢回落。

6月至7月市況仍波動

儲局本月加息50點子為市場共識，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，預計美國聯邦基金利率從現水平（0.75%至1%）再上升200點子，直到2023年3月升至2.75厘至3厘，又認為儲局縮表縱然對市場有實質影響，直接衝擊資產價格，但亦有助壓抑通脹。若通脹壓力紓緩，加息回到25點子的步伐，將刺激美股回升。

然而，她指，市場已消化更多的加息，惟美國前期加息進取，料6月至7月市況仍波動。針對利率及通脹存在不確定性，建議增持金融股、能源及資源股，揀股要專注於錄得盈利及有現金流的公司。

料人民幣年底處6.65水平

滙豐私銀預期，環球經濟增長今年放緩至3.4%，明年進一步回落至2.9%。對於中國經濟，何偉華指，料人行將進一步實施貨幣政策刺激措施，包括再降准75個基點，以應對嚴重的增長壓力，但該行相信，下半年中國經濟將會回穩，為人民幣走勢帶來支持，料人民幣滙價於年底處6.65水平。

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