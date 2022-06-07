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【本地初創】CASETiFY：冀助本地藝術社群走出疫下陰霾　將捐贈20萬元及合作推出手機配件

Hot Talk 14:54 2022/06/07

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【本地初創】CASETiFY：冀助本地藝術社群走出疫下陰霾　將捐贈20萬元及合作推出手機配件

多個行業受到全球疫情影響，本地藝術家在公眾展示其藝術作品更是面臨不少挫折。香港初創、流行生活配件品牌CASETiFY宣布，延續與本地藝術家門小雷 （Little Thunder） 的合作，購買其聯乘系列裡所有畫作來表示對她的支持，並承諾向本地慈善機構 HKwalls 捐贈20萬元，以助其在本地推廣藝術的企劃。

CASETiFY稱，了解到香港本地藝術家及整個社會的需要，認為關懷不只建立在物質層面，也需基於情感層面上。CASETiFY 除了購買門小雷（Little Thunder）的Electric Dreams 系列所有原創畫作，以支持其作品外，會透過在 K11 Musea CASETiFY STUDiO 的CASETiFY 博物館展覽她的藝術作品以表支持。

以手機殼打出名堂的CASETiFY稱，準備與參加本年度巴塞爾藝術展 （Art Basel） 的本地藝術家麥影彤二 （Mak2）聯手推出手機配件系列。CASETiFY表示，這些舉措皆為支持本地藝術家，並增加他們的藝術創作在本地和國際視眾中的曝光率。

【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升　波動市部署優質股良機？

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責任編輯：李哲毅

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