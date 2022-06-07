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【消費情報】港鐵商場「Check-in即賞」AR遊戲 大派超過500萬電子優惠券 最高可贏取1,500元獎賞

理財智慧 15:22 2022/06/07

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港鐵（00066）旗下的德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、 駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場，將於本月9日起攜手推出3輪「Check-in即賞」AR遊戲，活動將大派總值超過500萬商場電子優惠券及MTR分，並保證人人有獎，好運的參加者最高更可贏取1,500元的商場電子優惠券。

【青姐話】進入半年結  淡友竭一竭

MTR Mobile登記用戶於推廣期內，前往港鐵商場透過《MTR Mobile》應用程式或活動QR Code進入遊戲網頁，即可大玩AR遊戲，於虛擬實境中「捕捉」幸運禮品兼贏取精彩獎賞，隨機獎賞分別為：港鐵商場500元時裝及美容電子優惠券、港鐵商場100元指定類別電子優惠券，或是50 MTR分。

推廣活動一共分為3期進行，分別為第一期6月9日至12日（星期四至日）、第二期6月16日至19日（星期四至日），以及第三期6月23日至26日（星期四至日）。每位用戶每期可參加遊戲1次，整個活動期間有機會獨取1,500元獎賞。

「Check-in即賞」遊玩方法：

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責任編輯：嚴浩文

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