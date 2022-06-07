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【Twitter收購】馬斯克就Twitter數據索取問題 威脅可能放棄收購

理財智慧 18:00 2022/06/07

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據路透社報道，馬斯克（Elon Musk）在昨日（6日）發給Twitter（TWTR）的信件中警告 ，如果該社交媒體公司未能提供他尋求的垃圾郵件和虛假賬戶數據，他可能會放棄以440億美元（約3,452億港元）收購這家社交媒體公司的交易。

馬斯克指責Twitter嚴重違反了其交易義務，在信中其律師重申了他對於機器人賬戶細節的要求，並表示他保留終止收購的所有權利，因為該公司沒有向他提供信息，而這明顯嚴重違反了其義務。

這並不是馬斯克第一次指要考慮放棄收購Twitter，在5月中他指出Twitter一天未能證明垃圾郵件機器人佔其總用戶的比例不到 5% 之前，他也不會推進這項提議，並表示認為垃圾郵件機器人至少佔用戶群的 20%。

有獨立研究人員預測，數百萬Twitter用戶中有9% 至15%可能是機器人，而馬斯克在信中表示，他需要自己用這些數據來對Twitter用戶進行分析，因為他不相信該公司鬆懈的測試方法。

Bright Trading LLC 的交易員丹尼斯·迪克 (Dennis Dick) 表示，「很明顯，馬斯克有買家懊悔情緒，他正在盡一切努力降低價格，我認為他可能會成功。」，

報道指，即使法律站在Twitter一方，馬斯克也可能會離開或重新談判這筆交易。這是因為任何訴訟都可能延長很久，而Twitter可能會認為同意更低的價格或從馬斯克那裡獲得賠償，比試圖強迫他在法庭上完成交易更有意義。

【延伸閱讀】 瑞銀推薦16隻 內地經濟復甦潛在受惠股 【下一頁

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責任編輯：關海儀

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