【網絡攻擊】黑客持續攻擊烏克蘭官員手機　高官：主要透過惡意軟件入侵

▲ 一名烏克蘭高級網絡安全官員昨（6日）表示，隨著俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭官員的手機已成為黑客的目標。（法新社資料圖片）

俄烏衝突膠着，戰火蔓延至線上。一名烏克蘭高級網絡安全官員昨（6日）表示，隨著俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭官員的手機已成為黑客的目標。

烏克蘭國家特別通訊局副局長Victor Zhora，在記錄俄羅斯軍隊越過邊境100天的線上新聞發布會上表示，該國公務員使用的手機一直受到攻擊，黑客主要通過惡意軟件發動網絡攻擊。

【NFT爭議】遭Nike指控NFT侵犯商標 StockX發表聲明反擊

【集體訴訟】Google違反「生物特徵訊息私隱法」 向伊利諾伊州居民賠7.8億元

據《路透社》報道，黑客使用複雜的間諜軟件去遙距地入侵烏克蘭官員的設備，發動「零點擊」（zero click）攻擊，意味著受害者不需要透過任何按鈕點擊，黑客都能進行網絡攻擊，情況令人擔憂。早在今年4月，就已經有歐盟委員會高級官員的手機成爲「零點擊」攻擊目標。

Zhora稱，其團隊已經得悉「零點擊」入侵的威脅，將繼續對此進行監測，但拒絕評論該國設備是否曾經受到「零點擊」入侵。

【WWDC22】Apple CarPlay進化 可控制所有車內屏幕及功能

責任編輯：吳嘉雯

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：