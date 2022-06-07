美國男子與妻爭執跳湖遇溺 警察袖手旁觀遭停職

美國一名男子早前因與妻子爭執而跳湖，但不幸遇溺身亡。當局發布到場處理的警員隨身攝錄機片段，指警員於男子表明遇溺並求助時仍袖手旁觀，而涉事警員目前已被停職。

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事發於上月28日清晨，亞利桑那州坦佩市（Tempe）34歲男子比金斯（Sean Bickings）在行人橋上與妻子發生爭執，警方接報到場。

比金斯夫婦當時表示未有肢體衝突，而警員就向兩人表示，他們正通過數據庫查詢兩人的姓名以核實兩人是否有未完成的逮捕令。

而警方隨身攝錄機片段顯示，當時比金斯指自己想落湖游泳，詢問警員自己現在是否已經可以自由行動。但警員表示他不可以到湖中游泳。

不過比金斯仍跳下湖並開始游走，警員當時未有採取任何行動制止他，並討論他們認為比金斯可以游得幾遠。

而市政府僅發布上述攝錄機片段，稱内容太敏感而沒有公開比金斯溺水身亡的鏡頭，僅提供筆錄描述。

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據悉，比金斯溺水期間曾向警員呼救懇求對方協助他，更強調自己將會淹死。不過其中一名警員詢問比金斯那一刻有何計劃。

比金斯再次表示：「我就快浸死。」（I’m going to drown.）警員則忽略其呼救，表示比金斯不會死的。

另一名警員叫比金斯起碼堅持游到塔的位置並堅持下去，比金斯當時指自己做不到，但警員仍拒絕落水救他。

而比金斯最終消失於水面後溺死，當局在事發6小時後才成功從湖中撈出他的屍體。當局目前正調查此案，而涉事3名警員目前停職放有薪假。

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責任編輯：鄭錦玲