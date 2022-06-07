比亞迪1211策略跟進：持貨食糊定長揸？ 股市 14:12 2022/06/07 分享： 分享： 比亞迪 （01211） 午後跌逾3%，下試290元水平，泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）跟進比亞迪策略，低位持有比亞迪，如只有一手，只能不斷推高止賺位，如多於一手，可考慮將部份持股長揸。他指比亞迪中線波幅大，建議要有成熟的持股心態，即使有回調亦繼續持有。足本分析→【按此】 **港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 今日 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（附time code） 2022/06/06 【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（附time code） 港股有力突破兩萬二？即睇恒指、科指、科技股點炒 2022/06/06 港股有力突破兩萬二？即睇恒指、科指、科技股點炒 中移動941收息+炒價策略 長線財息兼收機會多大？ 2022/06/06 中移動941收息+炒價策略 長線財息兼收機會多大？ 海螺水泥914股價逆市挫近半成破底 解讀增持海螺環保587是好是壞 2022/06/06 海螺水泥914股價逆市挫近半成破底 解讀增持海螺環保587是好是壞 你可能感興趣 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 今日 12:22 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（附time code） 11:14 2022/06/06 【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（附time code） 港股有力突破兩萬二？即睇恒指、科指、科技股點炒 12:22 2022/06/06 港股有力突破兩萬二？即睇恒指、科指、科技股點炒 最新專欄文章 更多 剖析科技股兩大反彈原因 朱晉民（朱sir）話呢4隻可留意 今日 剖析科技股兩大反彈原因 朱晉民（朱sir）話呢4隻可留意 中海油883除淨部署：除淨前 VS 除淨後買入？ 今日 中海油883除淨部署：除淨前 VS 除淨後買入？ 新特能源1799股價7連升破頂 現價追入點睇？ 今日 新特能源1799股價7連升破頂 現價追入點睇？ 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 今日 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 中海油（00883）升勢凌厲 青姐點解話高處不勝寒？ 今日 中海油（00883）升勢凌厲 青姐點解話高處不勝寒？ 止賺 除淨 汽車股 比亞迪股份（01211） 經濟衰退 增持 概念 電訊 上升空間 香港交易及結算所有限公司