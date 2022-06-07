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比亞迪1211策略跟進：持貨食糊定長揸？

股市 14:12 2022/06/07

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比亞迪 （01211） 午後跌逾3%，下試290元水平，泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）跟進比亞迪策略，低位持有比亞迪，如只有一手，只能不斷推高止賺位，如多於一手，可考慮將部份持股長揸。他指比亞迪中線波幅大，建議要有成熟的持股心態，即使有回調亦繼續持有。足本分析→【按此

**港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀？重溫《開市追揸沽》**

欄名 : 3分鐘睇股

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