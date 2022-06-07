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《壯志凌雲：獨行俠》被控侵權 原作者家屬索償分潤

環球社會熱點 14:23 2022/06/07

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1986年上映的《壯志凌雲》讓男星湯告魯斯紅遍天，近日推出的續集亦傳出好成績。但1986年版《壯志凌雲》故事作者Ehud Yonay的家屬周一（6日）提告，指控電影發行商派拉蒙影業未經授權，拍攝續集《壯志凌雲：獨行俠》。派拉蒙否認指控，稱在2020年歸還版權前已完成拍攝續集。

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1986年版的《壯志凌雲》電影，是根據Ehud Yonay的一篇名為《Top Guns》，講述海軍訓練基地戰機飛行員的故事改篇而成，電影發行商派拉蒙影業（Paramount Pictures）獲獨家電影版權。

Ehud Yonay遺孀及兒子周一在入稟洛杉磯聯邦法院，指控續集《壯志凌雲：獨行俠》侵權，他們在2018年已告知片商派拉蒙，《壯志凌雲》故事版權將於2020年1月到期。但派拉蒙無視通知拍攝續集，要求賠償損失，包括《壯志凌雲：獨行俠》的部分利潤，並阻止再發行相關電影。

訴訟指，如果沒有Yonay的文字及喚起觀眾情感的散文和敘述，派拉蒙《壯志凌雲》系列就不會存在。Yonay家人亦稱，他們在今年5月向派拉蒙發出律師信，但派拉蒙否認續集內容來自1983年的文章，又辯稱在版權歸還前已完成《壯志凌雲：獨行俠》，但事實在去年5月才完成製作。

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莉莉貝特正面照首曝光 一頭紅髮似足老豆 【下一頁】

派拉蒙發表聲明否認指控，聲稱指控毫無法律根據，公司會積極抗辯。

娛樂知名律師Mitra Ahouraian向BBC表示，派拉蒙原本計劃在2018年製作《壯志凌雲》續集，並在2019年發行電影，但由於新冠疫情緣故而推遲。Ahouraian指，基於版權會在2020年失效，因此片商必須妥善安排拍攝日程。

《壯志凌雲：獨行俠》票房報捷，成為今年全球票房最高的電影，上映頭10日已錄逾5.486 億美元（43億港元）票房。

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責任編輯：郭麗明

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