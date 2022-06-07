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【大行看法】瑞士寶盛私銀鄧啟志：上海解封推動中港市場反彈　料互聯網、汽車及消費股將受惠

股市 13:10 2022/06/07

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【大行看法】瑞士寶盛私銀鄧啟志：上海解封推動中港市場反彈　料互聯網、汽車及消費股將受惠

近期內地疫情緩和，上海結束兩個月「封城」，瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志認為，近期上海解封推動中港市場反彈，而該行觀點不變，即市場可能已經觸底，而復甦步伐將取決於中國逐步重開的進展。

鄧啟志指出，互聯網、汽車和消費股將會受惠，由於互聯網股較敏感，Beta值較高，其反彈幅度將會最大，但隨著股價接近3月初水平，這些受惠股或會面臨阻力。

瑞士寶盛：今輪重開對恢復經濟增長至關重要

近期上海封控措施逐步放寬，鄧啟志指出，上海市政府宣佈推出50項緩困和刺激措施，中央政府也公佈更多刺激措施的細節，中國還宣佈將部分乘用車的購置稅減半。鄧啟志提到，該行從各渠道調查發現，這輪重開似乎取得具體進展，這對於恢復經濟增長而言至關重要。

他估計中港市場很可能在3月中旬已觸底，而復甦步伐則取決於重開進展和刺激措施的具體細節。他進一步解釋，由於政府堅持在疫情清零政策和刺激經濟增長之間謹慎地取得平衡。

投資者此刻進場損失風險有限 惟迎來理想回報前或需經歷一段波幅

鄧啟志又認爲，重開的實際進展可能是循序漸進的，假若投資者在此刻進場，認為損失風險有限；但同樣地，在迎來理想的投資回報前，可能還需經歷一段波幅。儘管如此，重開的受益行業將在短期內有出色表現，當中包括互聯網、汽車和消費股。

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責任編輯：李哲毅

港股 中國市場 經濟 貨幣政策 財政政策 疫情 上海 香港 私人銀行

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