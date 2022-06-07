【港交所388】港交所旗下LME 遭兩企索償逾4億美元

港交所(00388)旗下倫敦金屬交易所(LME) 因撤銷鎳交易事件，先後遭兩間機構入稟索償。港交所宣布，上日LME及LME Clear，遭Jane Street Global Trading向英國高等法院提出司法覆核申索，索償約1,534萬美元。LME管理層認為該申索毫無法律依據，將積極抗辯。港交所未受消息影響，全日收報353元，上升1.6%。

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今年３月８日（英國時間．下同）凌晨，鎳價格在短時間內大幅上升。LME經過和LME Clear商討後，決定於當日上午8時15分起暫停所有鎳合約的交易，並將所有於當日00:00或之後執行的交易取消。ＬＭＥ暫停交易是因為鎳市場已出現失序的情況，而追溯性地取消交易，是為了讓市場回到確信市場是有序運作的最後一個時間點。ＬＭＥ鎳交易其後於3月16日在所有執行交易的場所恢復進行。Jane Street 申索LME取消執行鎳合約交易的決定，認為有關決定根據公法屬不合法，及構成侵犯原告人的人權。

除了Jane Street ，LME及LME Clear 日前遭Elliott Associates及Elliott International在英國提出司法覆核申索，索賠金額約4.56億美元，均涉及取消執行鎳合約交易的申索。

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