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【猴痘症】英國增77宗確診 衛生部門堅稱風險低

環球社會熱點 13:04 2022/06/07

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多個非流行國最近發現多宗猴痘症個案，惹起全球關注。英國衛生部門近日公布，新增77宗確診，總數已突破300宗。但衛生部門強調，當地現時的猴痘症風險維持低水平。美國疾控中心（CDC）上調猴痘症風險。

【猴痘症】世衛警告夏季或加劇傳播 30國錄逾550宗確診 【下一頁】

【猴痘症】英國再增71宗確診 世衛料不會變大流行 【下一頁】

英國衛生安全局（UKHSA）周一（6日）公布，新增77宗猴痘症確診，當中73宗來自英格蘭，蘇格蘭與威爾士各佔兩宗。截至周日（5日）為止，英國累計猴痘症個案數達302宗，逾95%即287宗為英格蘭發現，其餘3個地區合計僅15宗。

UKHSA地區總監芬頓（Kevin Fenton）強調，由於猴痘症需由密切接觸傳播，如性行為﹑接吻及共用毛巾等，現時對公共衛生的威脅風險仍然較低。

美國CDC同日亦上調上調猴痘症威脅，至等級2風險水平，並建議旅遊民眾戴口罩防範。CDC指全球多國發現猴痘症個案，部分因性行為感染，部分患者則是與確診者同住。

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責任編輯：吳漢培

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