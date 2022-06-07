新特能源1799股價7連升破頂 現價追入點睇？ 股市 12:51 2022/06/07 分享： 分享： 新特能源 （01799） 股價7連升，今早逆市升近3%，兼一度破頂高見21.55元，現價可否追入？泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）分析指，新特能源受惠原材料價升，盈利不差，走勢算強勢，但盤路疏、波幅飄忽，未買入不適宜吼。足本分析→【按此】 **港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（附time code） 2022/06/06 【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（附time code） 港股有力突破兩萬二？即睇恒指、科指、科技股點炒 2022/06/06 港股有力突破兩萬二？即睇恒指、科指、科技股點炒 中移動941收息+炒價策略 長線財息兼收機會多大？ 2022/06/06 中移動941收息+炒價策略 長線財息兼收機會多大？ 海螺水泥914股價逆市挫近半成破底 解讀增持海螺環保587是好是壞 2022/06/06 海螺水泥914股價逆市挫近半成破底 解讀增持海螺環保587是好是壞 華虹半導體1347強勢升穿50天線 短炒策略速睇 2022/06/06 華虹半導體1347強勢升穿50天線 短炒策略速睇 你可能感興趣 【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（附time code） 11:14 2022/06/06 【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（附time code） 港股有力突破兩萬二？即睇恒指、科指、科技股點炒 12:22 2022/06/06 港股有力突破兩萬二？即睇恒指、科指、科技股點炒 中移動941收息+炒價策略 長線財息兼收機會多大？ 16:48 2022/06/06 中移動941收息+炒價策略 長線財息兼收機會多大？ 最新專欄文章 更多 中海油883除淨部署：除淨前 VS 除淨後買入？ 今日 中海油883除淨部署：除淨前 VS 除淨後買入？ 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 今日 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 中海油（00883）升勢凌厲 青姐點解話高處不勝寒？ 今日 中海油（00883）升勢凌厲 青姐點解話高處不勝寒？ 美國陷入經濟衰退機會大？美股走勢分析速睇 2022/06/06 美國陷入經濟衰退機會大？美股走勢分析速睇 Tesla（TSLA.US）短線有望反彈？想一注買入要睇實一個指標 2022/06/06 Tesla（TSLA.US）短線有望反彈？想一注買入要睇實一個指標 太陽能股 新能源 新特能源（01799） 經濟衰退 增持 概念 電訊 上升空間 香港交易及結算所有限公司 低吸