【澳洲加息】澳洲央行大幅加息50基點至0.85厘　超出預期

澳洲央行周二決定大幅加息50基點至0.85厘，超出市場所預期的0.6厘。

央行預計，在未來幾個月內將在澳洲貨幣條件正常化的過程中採取進一步措施，未來加息的規模和時間將以數據和央行對通脹和勞動力市場前景的評估為指導。

央行指，澳洲的通脹率已大幅上升，雖低於大多數其他發達經濟體，但比早前的預期要高。全球因素，包括與疫情有關的供應鏈中斷和烏克蘭戰爭，很大程度造成通脹增加。國內因素也發揮作用，一些部門的產能限制和勞動力市場的緊縮導致了價格呈上漲壓力。今年初的水災亦影響了部分價格。

央行預計通脹率將進一步上升，但明年會回落到2%至3%的範圍。較高的電力和天然氣價格以及最近的汽油價格上漲，意味在短期內，通脹率可能會比一個月前的預期要高。隨着全球供應方問題的解決和商品價格的穩定，即使處於高位，預計通脹率也會放緩。

澳洲上月在時隔12年後首度加息至0.35厘

因應通脹加劇，澳洲央行上月在時隔12年後首度加息至0.35厘。而今次是工黨總理阿爾巴內塞上任後，央行首次加息。

澳洲今年首季CPI按年增5.1%，高於經濟學家預期的4.6%，為20年來最大增幅。另據墨爾本應用經濟及社會研究所的調查，澳洲5月通脹水平按年升4.8%，是2008年6月以來最高增幅。

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