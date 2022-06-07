  • 27°C
香港時間 : 2022607日 (二) 13:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳洲加息】澳洲央行大幅加息50基點至0.85厘　超出預期

股市 12:43 2022/06/07

分享：

分享：

澳洲央行周二決定大幅加息50基點至0.85厘，超出市場所預期的0.6厘。

央行預計，在未來幾個月內將在澳洲貨幣條件正常化的過程中採取進一步措施，未來加息的規模和時間將以數據和央行對通脹和勞動力市場前景的評估為指導。

央行指，澳洲的通脹率已大幅上升，雖低於大多數其他發達經濟體，但比早前的預期要高。全球因素，包括與疫情有關的供應鏈中斷和烏克蘭戰爭，很大程度造成通脹增加。國內因素也發揮作用，一些部門的產能限制和勞動力市場的緊縮導致了價格呈上漲壓力。今年初的水災亦影響了部分價格。

央行預計通脹率將進一步上升，但明年會回落到2%至3%的範圍。較高的電力和天然氣價格以及最近的汽油價格上漲，意味在短期內，通脹率可能會比一個月前的預期要高。隨着全球供應方問題的解決和商品價格的穩定，即使處於高位，預計通脹率也會放緩。

澳洲上月在時隔12年後首度加息至0.35厘

因應通脹加劇，澳洲央行上月在時隔12年後首度加息至0.35厘。而今次是工黨總理阿爾巴內塞上任後，央行首次加息。

澳洲今年首季CPI按年增5.1%，高於經濟學家預期的4.6%，為20年來最大增幅。另據墨爾本應用經濟及社會研究所的調查，澳洲5月通脹水平按年升4.8%，是2008年6月以來最高增幅。

相關文章：

【澳洲加息】澳洲加息0.25厘超預期、2010年後首次　澳元兌美元曾升值逾1%

經濟 加息 澳洲央行 通脹 CPI

上一篇文章

新特能源1799股價7連升破頂　現價追入點睇？

下一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介福萊特玻璃、協鑫科技、陽光能源
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Bitcoin】兩年前料見40萬美元、今看淡跌至8000美元　比特幣機構投資者：加密幣未能成機構可信賴投資
【Bitcoin】兩年前料見40萬美元、今看淡跌至8000美元　比特幣機構投資者：加密幣未能成機構可信賴投資
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【新股IPO】GOGOX成功通過上市聆訊　據報計劃於6月13日建簿
【新股IPO】GOGOX成功通過上市聆訊　據報計劃於6月13日建簿
【電子消費券2022】傳第二期5000元電子消費券最快6月中申請　7月初派發
【電子消費券2022】傳第二期5000元電子消費券最快6月中申請　7月初派發
【電子支付】WeChatPayHK加強跨境匯款服務　逾100間內地銀行可收款
【電子支付】WeChatPayHK加強跨境匯款服務　逾100間內地銀行可收款
【獨家專訪】任志剛：聯繫匯率為國家效力不應輕易放棄　分析加息美股高危、港股或受惠
【獨家專訪】任志剛：聯繫匯率為國家效力不應輕易放棄　分析加息美股高危、港股或受惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款