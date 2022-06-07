【虛擬經濟】全球最大加密貨幣交易所幣安陷危機？美國證交會對第五大代幣BNB展開調查

據《彭博社》報道，美國監管機構正對加密貨幣交易所幣安（Binance）展開調查。幣安是現時全球最大的加密貨幣交易所，美國證券交易委員會（SEC）現正調查幣安就2017年的BNB（幣安幣）首次代幣發行（ICO），是否構成未經註冊的證券發行活動。

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知情人士透露，美國證券交易委員會正關注趙長鵬擁有的Binance.US交易所，是否提供證券買賣交易的市場莊家。Binance.com和Binance.US是兩個獨立實體，前者專門針對非美國用戶，後者則以美國為中心，幣安稱其產品和服務符合美國聯邦及州政府法規。

幣安拒絕就最新進展發表評論，但保證它將繼續符合監管標準。「我們不宜評論我們與監管機構正在進行的對話，其中包括教育、援助和對訊息請求的自願回應。」它並補充：「……我們將繼續滿足監管機構設定的所有要求。」

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目前仍未清楚美國證券交易委員會，是否會最終會對交易所採取法律行動，因為現時調查正在進行中。BNB是現時全球第五大加密貨幣，昨日最高報311美元，消息傳出後走勢持續下跌，最低見277美元，截稿前報283美元。

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責任編輯：嚴浩文