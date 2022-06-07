【NFT爭議】遭Nike指控NFT侵犯商標　StockX發表聲明反擊

▲ 今年2月Nike起訴網上轉售平台StockX，指其推出的NFT侵犯商標及誤導客人購入冒牌貨。（法新社資料圖片）

NFT（非同質化代幣）成近年熱話，各大企業紛紛參與，惟當中經常出現種種爭議。今年2月Nike起訴網上轉售平台StockX，指其推出的NFT侵犯商標及誤導客人購入冒牌貨。據外媒《The Verge》報道，StockX向法庭提交文件反擊，稱Nike的指控為毫無根據的主張。

據悉，StockX在1月推出Vault NFT系列，允許客戶購買與實物產品綁定的NFT，形式類似電子收據。據StockX稱，這個NFT的好處是交易效率更高，客戶可以在未得到實體鞋的情況進行轉售。最初推出的九款限量版Vault NFT系列中，有八款與Nike鞋款有關。

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Nike則在2月向StockX提起訴訟，聲稱Vault NFT未有獲得品牌授權，侵犯其商標。Nike補充指，曾在12月至2月期間，於StockX上購買4對冒牌鞋，質疑StockX未能使用NFT來驗證商品，導致有假貨的出現，誤導消費者。

StockX辯稱 設人手+機器學習鑒定真偽

據StockX提交至法庭的文件表示，每對運動鞋都經過人工檢查及運用了機器學習技術去鑒定其真僞。該企指，Nike過去亦曾讚揚StockX的認證過程。

整個爭議源於Vault NFT的定義，StockX稱Vault NFT並不是虛擬貨品，因爲其與實體商品有關連，是電子數據。StockX認爲，Vault NFT實際上並不能以單獨的商品形式出售。而Nike則認爲，當客戶購買Vault NFT，實體鞋會保留在StockX的存庫内，直到有人選擇提取實物，而且NFT可以多次轉售。這種形式令Vault NFT成爲單獨的商品，出現炒賣的情況，而不是電子收據。

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《The Verge》分析，這場糾紛對NFT的實際定義以及轉售市場中的NFT是否會被視為商標侵權，將產生深遠的影響。

責任編輯：吳嘉雯

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