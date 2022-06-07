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Salt Bae扒房登倫敦百大最差餐廳 網民狠批唔值呢個價

環球社會熱點 12:25 2022/06/07

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土耳其人氣廚師Salt Bae憑著獨特的灑鹽技巧爆紅，他在英國倫敦開設的扒房出售標價1,450英鎊（約1.4萬港元）的「金箔斧頭牛扒」，也吸引大量食客朝聖。但Salt Bae扒房最近卻登上倫敦百大最差餐廳，有網民狠批店内食物唔值呢個價錢。

扮salt bae灑鹽疑諷高官 越南河粉店主被警問話 【下一頁】

Salt Bae大約9個月前在倫敦騎士橋（Knightsbridge）開設扒房Nusr-Et Steakhouse，碧咸（David Beckham）及超級名模Naomi Campbell等名人都是座上客。

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但餐廳在旅遊資訊網站TripAdvisor卻出現大量負評，在倫敦的17,488間餐廳當中排第17,418位，而平均評分為2星。

Nusr-Et Steakhouse至今獲得73名旅客評為極差；9名旅客評為差；5名旅客評為一般；3名旅客評為非常好；28名旅客評為出色。

其中一篇食評指這間餐廳的牛扒肉質乾燥，食物也平淡無奇，嘲笑Salt Bae連鹽都要慳住用，使食物味道很淡。

食客更直言到該店用餐只是浪費錢（waste of cash），質疑很多人只為追逐社交媒體潮流到Salt Bae的店舖打卡，根本無法代表真正的美食。

越南公安部長食奢華大餐挨轟 曾到倫敦馬克思墓前獻花 【下一頁】

有食客表示Nusr-Et Steakhouse的價位拍得住倫敦最高檔的餐廳，但無論是食物、創意抑或環境都與後者相距甚遠。

不過也有食客讚Nusr-Et Steakhouse的食物質素不俗，而且價格也並非外界想象中貴得可怕，但覺得無必要特別去食。

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責任編輯：鄭錦玲

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