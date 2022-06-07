印度的股票市場經常被低估。儘管印度市場仍有許多不足之處，但MSCI印度總回報指數過去5年、10年和20年的年複合回報率（以美元計算）分別為15%、11%和13%。今年，印度預期將成為全球增長最快的主要經濟體，增長率可望達8.2%。

隨著印度的經濟足跡擴大，我們相信該國龐大的規模和收入增長潛力，將為我們帶來大量投資機會。近年來，由於其高額的外匯儲備、合理的經常賬戶餘額，以及大幅改善的銀行業、企業及家庭的財政狀況，印度對現時的外部衝擊，如全球利率上升、商品價格或其他地緣政治動盪，具有更強的抵禦能力。

能源強度已經下降例如，印度作為石油進口大國，我們在評估能源成本上升對該國的影響時，往往忽視其能源強度；而印度的能源強度在過去數十年一直下降，反映該國在能源使用方面變得更具效率。

自新冠疫情以來 即時電子支付應用更加廣泛在新冠疫情之前已開始影響印度企業的新興力量，包括數碼化、直接面向消費者、環保要求、地緣政治對供應鏈的影響、對健康和家居的新需求及其他現時已變得非常強大。我們相信這些顛覆性力量將可為投資者創造新的機會。印度擁有穩定和利好的監管制度，加上資本成本低，有助企業投資於這些增長領域。隨著科技的成本下降並日漸普及，印度已不再落後於其他國家。事實上，在某些領域，印度正引領科技革命，例如其支付系統。印度政府已然推出一個連接全國銀行的即時流動支付系統，稱為統一支付接口。

可持續性或環境、社會和管治（ESG）投資是另一理想投資機會。印度是全球第三大碳排放國，其人口約佔全球人口的18%。為了實現減少有害排放和達致社會公平的全球目標，印度需要順應ESG潮流，印度企業仍需努力改善ESG以轉化為競爭優勢。此外，印度有嚴格的法規保護少數投資者和保障企業管治，在世界銀行的營商環境調查中排名全球第13位。

市場對印度的信心日益增長，國內投資者在股票市場的投資與日俱增，在外國資本外流時可起支撐股市的作用。印度在MSCI新興市場指數中的權重，將隨著經濟規模的擴大而上升，而外國投資者的參與也會持續增加。

在最近一連串的全球事件之後，印度已成為新興市場金磚國家（包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非）中實力較強的經濟體。雖然地緣政治、利率上升、商品價格高漲等不利因素使印度市場似乎不如其他市場吸引，但我們認為，波動時期提供了趁低買入實力股的機會，這些具有實力的公司可望受惠於印度的長期趨勢惠。

作者：柏瑞投資亞洲股票投資總監Siddhartha Singh