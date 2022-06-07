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【疫後營商】居家需求退卻　全球電子產品恐滯銷

商業 13:30 2022/06/07

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疫情下出現的的居家辦公和學習硬件需求迎來重大轉折，手機和個人電腦（PC）等電子產品的購買潮已退。（法新社圖片）

疫情下出現的的居家辦公和學習硬件需求迎來重大轉折，手機和個人電腦（PC）等電子產品的購買潮已退，1至3月的全球出貨量同比下降近1成。

【人才管理】4招助企業傾聽員工意見　建立雙向僱傭關係

香港調查公司Counterpoint報告顯示，2022年1至至3月全球手機出貨量同比減少8%，連續3個季度減少。該企預測，2022年全年的出貨量減少3%，減至13.57億部。

消費者減少購買非必需品

當中尤其明顯的是佔出貨量逾2成的中國大陸市場。小米1至3月的手機出貨量同比大減22%，營收在上市以來首次低於上年同期。由於疫情導致封控，中國消費者的購物心態明顯冷卻。調查公司CINNO Research的統計顯示，4月中國大陸手機銷量同比減少22%。

PC和電視的表現也相同。美國高德納（Gartner）的推算顯示，全球1至3月的PC出貨量減少5.5%，降至7891萬台。

華碩電腦的共同執行長胡書賓表示，預計2022年全年的個人電腦市場迎來小幅度萎縮。台灣集邦諮詢（TrendForce）的統計顯示，全球1至3月的電視出貨量比2021年10至12月減少20%。主因是在全球物價上升的背景下，收入有限的消費者開始減少購買必需品以外的商品。

【退休規劃】調查：港人退休需有400萬儲備　退休收入比例不理想

【網上招聘】勞工處舉行網上招聘會　60間機構提供超過3,800個空缺

責任編輯：李智美

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