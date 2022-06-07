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【集體訴訟】Google違反「生物特徵訊息私隱法」　向伊利諾伊州居民賠7.8億元

科技 12:13 2022/06/07

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2008年出台的「伊利諾伊州的生物識別信息私隱法」（BIPA），禁止企業收集和存儲任何類型的生物識別數據。（法新社）

Google相簿中的「人臉識別標籤」（face grouping）功能，可幫助用戶識別照片中人的面部特徵，並將包含該人的任何圖片或影片進行分類。但Google就因該功能而違反了美國伊利諾伊州的「生物特徵訊息私隱法」，並需向當地居民賠1億美元（約7.8億港元）

【太空旅行】Google創辦人研神秘電動飛艇　擬今年底首次大型試飛

2008年出台的「伊利諾伊州的生物識別信息私隱法」（BIPA），禁止企業收集和存儲任何類型的生物識別數據，包括「視網膜或虹膜掃描、指紋、聲紋、或手或臉部幾何形狀的掃描」，而不以書面形式告知當時人為何要收集這種數據，以及計畫儲存多長時間。

需向用戶提供「人臉識別標籤」功能通知

伊利諾伊州居民認為Google相簿中的「人臉識別標籤」功能，是直接違反了BIPA，於是在2019年提出集體訴訟。該訴訟案日前結束，Google同意向當地居民賠償7.8億港元，並需向用戶提供有關「人臉識別標籤」功能的通知。

【薪酬調查】人工高福利好？調查：Meta、Google母企員工平均年薪逾230萬

根據集體訴訟通知，在2015年5月1日至2022年4月25日期間，每位曾出現在Google相簿的照片或影片中的伊利諾伊州居民，將可在2022年9月24日之前提交索償申請，並將獲得200美元（約1,560港元）至400美元（約3,100港元）的賠償金額。

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責任編輯：陳卓賢

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