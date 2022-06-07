【生科股】聖諾醫藥料首款產品最快2024年美國遞新藥上市申請　針對直接皮膚鱗癌與基底細胞癌

▲ 右：聖諾醫藥主席、總裁兼首席執行官陸陽；左：中國區財務總監葉永基（林宇翔攝）

聖諾醫藥 （02257） 主席、總裁兼首席執行官陸陽表示，公司旗下最快可以進行商業化的產品STP705的II期臨床試驗已經基本完成，預計今年下半年將會有相關數據出來，明年進行III期臨床試驗，若一切順利，最快將在2024年在美遞交NDA申請，主要針對皮膚鱗狀細胞癌和基底細胞癌治療。

公司早前啟動一項關於醫美的新臨床試驗，以STP705對成人實施腹部整形以減少頦下脂肪，並已經獲得美國的IND申請批准。陸陽表示，因為公司已有不少針對STP705的臨床試驗，相信有助加快臨床試驗進程，預計最快兩年能夠進入臨床應用階段。而公司新藥研發路徑，一般會先專注於美國臨床，待取得美國有關臨床數據後，再在中國市場遞交臨床試驗申請。他透露，目前已經在準備相關材料，以向中國監管機構申請。

在研發開支方面，中國區財務總監葉永基表示，去年融資後公司現金約有2億美元左右，而今年亦會展開在美國的主要產品臨床試驗，以及一個中國全球多中心臨床試驗，預計今年的研發開支將達6000萬至8000萬美元。

被問及未來是否有更多融資計劃，陸陽表示，對於公司而言最容易上市的下一個選擇是納斯達克交易所，但仍然要視乎市場情況再作下一步的上市計劃，若市場熱度高，會適時發行新股上市。

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記者：梁安琪