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【SONY】索尼集團前CEO 出井伸之逝世、終年84歲　曾任百度、聯想獨董

股市 12:02 2022/06/07

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【SONY】索尼集團前CEO 出井伸之逝世、終年84歲　曾任百度、聯想獨董

日本科技巨企索尼SONY（美︰SNE）周二（7日）公布，前首席執行官（CEO）出井伸之於上周四（2日）因肝功能衰竭去世，享年84歲。

出井伸之與內地科網企業關係密切，他曾在2007年至2015年擔任百度 （09888） 獨董，並在2011年至2020年期間擔任聯想集團 （00992） 獨立非執董。

出井伸之1960年加入索尼SONY 1998年成為CEO

出井伸之在1960年加入索尼公司，在音頻事業部、家庭視頻事業部及創意傳播事業部擔任領導職務後，在1998年成為索尼SONY的CEO，並於2000年至 2005 年擔任董事長兼CEO，任內力推索尼SONY 發展及改革。

當時出井伸之出任總裁後，以「Digital Dream Kids」為核心，推進索尼的數字網絡業務，加速了包括娛樂在內的索尼多元化業務的全球擴張。

出井伸之著力改革企業文化，為索尼SONY 建立全球集團管理框架和公司治理結構，包括分隔管理層監督和執行的角色，以及索尼SONY 過渡至委員會制度。

出井伸之卸任索尼 CEO後創立諮詢公司

出井伸之卸任索尼SONY CEO後，創立諮詢公司 Quantum Leaps Corporation，專注於支持企業轉型和培養下一代領導者。

現任索尼SONY代表執行官、總裁兼CEO、董事吉田憲一郎稱，出井伸之為索尼作為一家全球公司的發展做出了巨大貢獻，尤其是對互聯網影響的預見性和對索尼數字化的遠見至今令他驚嘆。

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港股 美股 索尼（Sony，美：SNE） 百度集團—SW（09888） Sony 聯想集團（00992）
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