▲ 【大行選股】大摩：中石油、美團列入中港焦點股名單 剔出山東黃金（附名單）

摩根士丹利表示，將中石油 （00857） 、美團 （03690） 列入中港焦點股名單，並同時剔出山東黃金 （01787） 及南山鋁業（滬：600219）。

至中午收市，中石油升1.4%，報4.25元，美團升約0.2%，報198.4元，山東黃金則跌1.9%，報13.6元。

摩根士丹利指，中石油年初至今只升20%，但布蘭特原油卻大升5成，並維持於每桶100美元之上，而該行由Jack Lu帶領的能源及化工分析團隊認為中石油今年業績料為過去10年以來最好，盈利有大幅上調空間，認為公司能處理好進口天然氣的虧損，甚至蓋過下游差勁的表現。再者，中石油現時估值僅0.5倍市帳率（PB）及5倍市盈率（PE），認為風險回報率甚高。

美團是該行分析師Gary Yu於中國科網股的首選，認為公司的外賣業務面對較少監管風險及競爭問題，而到店業務亦展現變現機會。另外，美團亦是未來6至12個月疫後重啟的得益者，料至2025年升至450元，潛在升幅為1.3倍。

中港焦點股名單 行業 友邦 （01299） 金融 海螺水泥 （00914） 資源 中海油田 （02883） 能源 贛鋒鋰業 （01772） 資源 香港電訊 （06823） 電訊 昆侖能源 （00135） 能源 領展 （00823） 地產 美團 （03690） 非必需性消費 中石油 （00857） 能源 騰訊 （00700） 通訊服務 寶山鋼鐵（滬：600019） 資源 長江電力（滬：600900） 公用 海爾智家（滬：600690） 非必需性消費 國電南瑞（滬：600406） 工業 中穎電子（深：300327） 科技

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編輯：姚卓然