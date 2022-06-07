【大行選股】大摩：中石油、美團列入中港焦點股名單　剔出山東黃金（附名單）

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【美股期貨】道指期貨跌138點 納指期貨跌0.6%（不斷更新）
摩根士丹利表示，將中石油 （00857） 、美團 （03690） 列入中港焦點股名單，並同時剔出山東黃金 （01787） 及南山鋁業（滬：600219）。
至中午收市，中石油升1.4%，報4.25元，美團升約0.2%，報198.4元，山東黃金則跌1.9%，報13.6元。
摩根士丹利指，中石油年初至今只升20%，但布蘭特原油卻大升5成，並維持於每桶100美元之上，而該行由Jack Lu帶領的能源及化工分析團隊認為中石油今年業績料為過去10年以來最好，盈利有大幅上調空間，認為公司能處理好進口天然氣的虧損，甚至蓋過下游差勁的表現。再者，中石油現時估值僅0.5倍市帳率（PB）及5倍市盈率（PE），認為風險回報率甚高。
美團是該行分析師Gary Yu於中國科網股的首選，認為公司的外賣業務面對較少監管風險及競爭問題，而到店業務亦展現變現機會。另外，美團亦是未來6至12個月疫後重啟的得益者，料至2025年升至450元，潛在升幅為1.3倍。
|中港焦點股名單
|行業
|友邦 （01299）
|金融
|海螺水泥 （00914）
|資源
|中海油田 （02883）
|能源
|贛鋒鋰業 （01772）
|資源
|香港電訊 （06823）
|電訊
|昆侖能源 （00135）
|能源
|領展 （00823）
|地產
|美團 （03690）
|非必需性消費
|中石油 （00857）
|能源
|騰訊 （00700）
|通訊服務
|寶山鋼鐵（滬：600019）
|資源
|長江電力（滬：600900）
|公用
|海爾智家（滬：600690）
|非必需性消費
|國電南瑞（滬：600406）
|工業
|中穎電子（深：300327）
|科技
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編輯：姚卓然