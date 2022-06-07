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【英國王室】莉莉貝特正面照首曝光 一頭紅髮似足老豆

環球社會熱點 11:55 2022/06/07

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英國哈里王子與家人早前相隔多時返回英國，一同慶祝英女王登基70周年。白金禧活動期間適逢細女莉莉貝特生日，哈里一家亦有舉行派對慶祝。哈里梅根近日發放首張莉莉貝特的正面照，其一頭紅髮被指是似足老豆。

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哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）周一（6日）發放莉莉貝特（Lilibet）新照，首次公開愛女樣貌。照片拍攝於上周六（4日），當日正好是莉莉貝特生日，哈里一家在浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）舉辦生日派對。

照片中的莉莉貝特身穿天藍色嬰兒裙，坐在草坪上露出燦爛笑容，一襲與父親及哥哥阿奇（Archie）相同的紅頭髮亦綁有可愛的頭飾。發言人指照片為哈里梅根好友，美國攝影師哈里森（Misan Harriman）拍攝。

發言人更表示，當日派對是輕鬆且親密的慶祝活動。據悉，只有親密朋友及家人獲邀出席，英女王傳聞亦有現身，首次與曾孫女見面。曾為哈里梅根製作婚禮蛋糕的烘焙師Claire Ptak為莉莉貝特準備特製蛋糕，祝賀其1歲生日。

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責任編輯：吳漢培

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