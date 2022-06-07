【大行報告】大摩看好京東在電商平台市佔率可提升、列為電商首選　京東股價逆市彈3%

▲ 【大行報告】大摩看好京東在電商平台市佔率可提升、列為電商首選

過去兩年直播平台是傳統電商中競爭最激烈的領域，也是市場最大關注點，但摩根士丹利認為，京東 （09618） （美：JD）的電商平台無論是過去或未來，其受到直播電商的競爭影響最小，所以京東是中資電商的首選。京東曾升逾5%，高見244.6元；收升3%，報238.8元。

產品質素是影響電商平台最關鍵因素

大摩稱，直播平台只是傳統電商平台的衍生品，據AlphaWise最新調查顯示，選擇傳統綫上購物平台與直播電商相關，66%受訪者認為，產品質素最關鍵因素，其次是價格（56%），之後是付運時間（35%）、產品或品牌種類是否多元化（33%）、退貨便利性（31%）。是次調查結果，與早前的調查結果相若，京東幾乎在所有綫上購物領域的用戶滿意度保持高企。

大部分消費者（75%）使用直播平台作為傳統電商平台的衍生品，而非用作取代傳統電商平台，這加強了該行對京東的樂觀看法。

大摩指，京東用戶最愛購買電子產品（54%買家將京東視作最喜歡的平台），53%用戶會購買大型家電，45%買小家電，33%買奢侈品，而直播平台在這些類別的滲透率相對較低，意味即使面對直播平台衝擊，京東表現仍較強韌，月均消費額達663元人民幣，可在電商平台中保持領先地位。

大摩認為，未來12個月消費者淨增加消費支出的意向大跌，只有京東及淘寶/天貓錄得正增長，相信這有助京東提高市場佔有率。大摩予京東「增持」評級，目標價80美元。

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