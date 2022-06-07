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南區豪宅成「提款機」　向財仔加按累借2.25億　物業終成銀主盤

股樓投資 11:48 2022/06/07

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雖然近期市道復甦，但銀主盤數目不斷增加。市場消息指，有內地客於2017年初先以1.39億元購入鴨脷洲南區．左岸3個單位，再以1,055萬元購入3個車位，合共涉資約1.49億元。其後，上述物業被業主不斷加按套現，累計向財務公司借貸2.25億元，最終淪為銀主盤。

據了解，一名內地投資者於2017年初以約1.49億元購入南區．左岸3個單位及3個車位。該投資客於2017年向銀行承造一按，及至2018年中，向財務公司承造8,000萬元二按。該投資客其後於2020年中向財務公司就3個單位及3個車位承造兩筆分別5,500萬元及9,000萬元的貸款。換言之，短短3年間，該投資客向財務公司加按借貸2.25億元。

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據代理資料顯示，南區．左岸1座2伙單位，實用面積3,530平方呎，連2個車位，銀主現叫價1.38億元，實用呎價約39,093元；同座高層單位實用面積1,765平方呎，連1個車位，銀主現叫價7,200萬元，實用呎價40,793元。

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撰文 : 黃卓賢

南區‧左岸 銀主盤 豪宅 鴨脷洲

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