  • 29°C
香港時間 : 2022607日 (二) 11:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【WWDC22】Apple CarPlay進化　可控制所有車內屏幕及功能

科技 11:23 2022/06/07

分享：

分享：

新型儀表板除了會顯示速度、轉速、油量、溫度和其他關鍵指標外，更可配置成多種不同風格。（Apple）

蘋果車載iOS系統CarPlay目前的作用，是將iOS設備與汽車的訊息娛樂系統結合，進行語音指令、音樂播放及衛星導航功能。蘋果（Apple）在「2022年全球開發者大會」（WWDC）上表示，下一代Apple CarPlay會迎來大革新，界面將擴展到所有儀表、溫度控制和娛樂功能。

【WWDC22】蘋果進軍「先買後付」市場　推Apple Pay Later分期服務

新型儀表板   顯示行駛讀數

CarPlay現時的訊息娛樂功能僅限於媒體和地圖層面，蘋果表示，新版的CarPlay將從訊息娛樂系統中的靜態應用程式，轉變為新的用戶界面。它不僅用於訊息娛樂系統，還用於汽車儀表板和車輛行駛讀數，控制所有車內屏幕和功能，包括收音機和溫度控制，這些功能以往是被強制納入汽車本身的車載系統。

【WWDC22】蘋果全新自家芯片M2登場　MacBook Air搶先搭載　售$9,499起（多圖）

新型儀表板除了會顯示速度、轉速、油量、溫度和其他關鍵指標外，更可配置成多種不同風格，從傳統的圓形讀數，到充滿未來感的滑動式寬屏都有。此外，還將提供一些小工具，例如顯示天氣、音樂、空氣質量、日曆和連接的家庭設備狀態。

2023年底公布更多詳情

蘋果表示，配備新一代CarPlay系統的車輛將在2023年底公布，該系統將適用於捷豹（Jaguar）、路虎（Land Rover）、梅賽德斯-奔馳（Mercedes-Benz）、保時捷（Porsche）、日產（Nissan）、英菲尼迪（Infiniti）、福特（Ford）、林肯（Lincoln）、富豪汽車（Volvo）、極星（Polestar）、本田（Honda）、極品（Acura）、雷諾（Renault）和奧迪（Audi）等汽車品牌。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【瀏覽器之爭】Safari全球用戶突破10億　調查：仍落後Google Chrome
2022/06/01
【瀏覽器之爭】Safari全球用戶突破10億　調查：仍落後Google Chrome
【智能手機】2022年手機銷量前五名將大洗牌？　第一季由三星奪冠
2022/06/02
【智能手機】2022年手機銷量前五名將大洗牌？　第一季由三星奪冠
【蘋果動向】未來或有新功能？　外媒爆蘋果新專利為Apple Watch安裝「錶冠鏡頭」
2022/06/01
【蘋果動向】未來或有新功能？　外媒爆蘋果新專利為Apple Watch安裝「錶冠鏡頭」
【WWDC22】蘋果4大操作系統更新　iPhone鎖屏介面大翻新（多圖）
今日
【WWDC22】蘋果4大操作系統更新　iPhone鎖屏介面大翻新（多圖）

你可能感興趣

【瀏覽器之爭】Safari全球用戶突破10億　調查：仍落後Google Chrome
14:16 2022/06/01
【瀏覽器之爭】Safari全球用戶突破10億　調查：仍落後Google Chrome
【智能手機】2022年手機銷量前五名將大洗牌？　第一季由三星奪冠
13:03 2022/06/02
【智能手機】2022年手機銷量前五名將大洗牌？　第一季由三星奪冠
【蘋果動向】未來或有新功能？　外媒爆蘋果新專利為Apple Watch安裝「錶冠鏡頭」
19:03 2022/06/01
【蘋果動向】未來或有新功能？　外媒爆蘋果新專利為Apple Watch安裝「錶冠鏡頭」
Apple 5G 人工智能 科技產品 移動裝置 手機Apps 雲端 Audi 汽車 福特

下一篇文章

【WWDC22】蘋果進軍「先買後付」市場　推Apple Pay Later分期服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【每日焦點】蘋果WWWDC 21重點一覽　FaceTime同步睇戲、AirPods功能升級、大增私隱功能
【每日焦點】蘋果WWWDC 21重點一覽　FaceTime同步睇戲、AirPods功能升級、大增私隱功能
【香港地震】香港地震午夜發生　手機App查看環球地震訊息
【香港地震】香港地震午夜發生　手機App查看環球地震訊息
【電動車】豐田推出首款量產電動車bZ4X　惟僅限於租賃
【電動車】豐田推出首款量產電動車bZ4X　惟僅限於租賃
【環保紙】創新花粉造紙法　有效減低碳排放
【環保紙】創新花粉造紙法　有效減低碳排放
【YouTube備份】點樣下載YouTube片？　3個方法免費保存影片至電腦裝置【附教學】
【YouTube備份】點樣下載YouTube片？　3個方法免費保存影片至電腦裝置【附教學】
【三星動向】Galaxy Watch 5開發代號曝光！　電池容量歷代最大
【三星動向】Galaxy Watch 5開發代號曝光！　電池容量歷代最大
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款