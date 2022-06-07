【WWDC22】Apple CarPlay進化　可控制所有車內屏幕及功能

▲ 新型儀表板除了會顯示速度、轉速、油量、溫度和其他關鍵指標外，更可配置成多種不同風格。（Apple）

蘋果車載iOS系統CarPlay目前的作用，是將iOS設備與汽車的訊息娛樂系統結合，進行語音指令、音樂播放及衛星導航功能。蘋果（Apple）在「2022年全球開發者大會」（WWDC）上表示，下一代Apple CarPlay會迎來大革新，界面將擴展到所有儀表、溫度控制和娛樂功能。

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新型儀表板 顯示行駛讀數

CarPlay現時的訊息娛樂功能僅限於媒體和地圖層面，蘋果表示，新版的CarPlay將從訊息娛樂系統中的靜態應用程式，轉變為新的用戶界面。它不僅用於訊息娛樂系統，還用於汽車儀表板和車輛行駛讀數，控制所有車內屏幕和功能，包括收音機和溫度控制，這些功能以往是被強制納入汽車本身的車載系統。

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新型儀表板除了會顯示速度、轉速、油量、溫度和其他關鍵指標外，更可配置成多種不同風格，從傳統的圓形讀數，到充滿未來感的滑動式寬屏都有。此外，還將提供一些小工具，例如顯示天氣、音樂、空氣質量、日曆和連接的家庭設備狀態。

2023年底公布更多詳情

蘋果表示，配備新一代CarPlay系統的車輛將在2023年底公布，該系統將適用於捷豹（Jaguar）、路虎（Land Rover）、梅賽德斯-奔馳（Mercedes-Benz）、保時捷（Porsche）、日產（Nissan）、英菲尼迪（Infiniti）、福特（Ford）、林肯（Lincoln）、富豪汽車（Volvo）、極星（Polestar）、本田（Honda）、極品（Acura）、雷諾（Renault）和奧迪（Audi）等汽車品牌。

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責任編輯：陳卓賢