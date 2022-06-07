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保守黨反對派堅持拉約翰遜落馬 英揆表明無意提前大選

環球政治 11:04 2022/06/07

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英國執政保守黨通過對黨魁約翰遜的信任投票，約翰遜避過下台可繼續任英國首相，不過保守黨内反對派堅持要繼續將約翰遜拉下台。而約翰遜則形容今次投票結果令人信服，更指他目前無意提前舉行全國大選。

【表決揭盅】英保守黨通過信任投票 約翰遜避過下台 （第四版） 【下一頁】

國會下議院359名保守黨議員投票，約翰遜（Boris Johnson）獲得211張信任票及148張不信任票，取得下議院保守黨議員中的過半數支持繼續保留相位。

不過約翰遜僅取得約59%保守黨議員的支持。蘇格蘭保守黨領袖羅斯（Douglas Ross）表明無法繼續真誠地支持約翰遜，牽頭投不信任票。保守黨在蘇格蘭有6個議席，其中4名議員都要求約翰遜下台。

除了不少傳統郡保守黨議員外，也有部分被視為工黨票倉的「紅牆」選區議員投不信任票，包括Bishop Auckland選區議員戴維森（Dehenna Davison）稱聆聽選民意見後決定投不信任票。

侯俊偉（Jeremy Hunt）在2019年保守黨黨魁之爭遭約翰遜擊敗，他也證實投不信任票。

至於保守黨議員蓋爾（Roger Gale）一直反對約翰遜，他表明即使約翰遜今次獲211張信任票及148張不信任票，但仍有超過三分一人不信任約翰遜，強調反對派不會就此罷休。

蓋爾更表示，他認為約翰遜不應率領保守黨參加下屆大選。他警告約翰遜未來仍會面對多重考驗，包括Wakefield、Tiverton and Honiton兩個選區的國會議席補選，及國會的派對門調查。

英派對門調查報告終出爐 約翰遜拒下台表明負全責 【下一頁】

約翰遜周一（6日）於表決後表示，他認為今次投票結果有著決定性及令人信服，代表政府可繼續前進並專注處理真正重要的議題。

他指這些重要議題包括應對生活成本危機、新冠疫情以及加派警力改善社區治安，讓國家能繼續團結並加強經濟。

約翰遜又表示，他沒有興趣提前舉行大選，現階段希望為人民服務。

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責任編輯：鄭錦玲

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