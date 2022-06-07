中海油（00883）升勢凌厲 青姐點解話高處不勝寒？

中海油 （00883） 近日升勢頗勁，早前曾創出2年新高，近日在高位整固，周一（6日）隨大市升1.3%。不過，青姐卻指出，中海油技術走勢開始轉弱，上升動力未見增強，建議投資者要小心。欲知股份詳細分析， （ 速睇點選 1：33-2：55）

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