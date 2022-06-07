中海油（00883）升勢凌厲 青姐點解話高處不勝寒？ 股市 11:15 2022/06/07 分享： 分享： 中海油 （00883） 近日升勢頗勁，早前曾創出2年新高，近日在高位整固，周一（6日）隨大市升1.3%。不過，青姐卻指出，中海油技術走勢開始轉弱，上升動力未見增強，建議投資者要小心。欲知股份詳細分析， （ 速睇點選 1：33-2：55） 記得收看今集：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭 更多精彩節目， 即click： 【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀 【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升 波動市部署優質股良機？嘉信理財林長傑為你分析 【ET開市直擊】港股下一站上望多少 科技股隨時大翻身？ 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 美團3690績後股價勁升破頂 現價追入水位多少？ 2022/06/06 美團3690績後股價勁升破頂 現價追入水位多少？ 港交所旗下LME遭控告索償 對港交所（00388）股價影響多大？ 2022/06/06 港交所旗下LME遭控告索償 對港交所（00388）股價影響多大？ 新特能源1799股價破頂 追入策略話你知 2022/06/06 新特能源1799股價破頂 追入策略話你知 Mirror演唱會門票起風波 對電訊盈科（00008）股價有冇影響？ 2022/06/06 Mirror演唱會門票起風波 對電訊盈科（00008）股價有冇影響？ 華虹半導體1347強勢升穿50天線 短炒策略速睇 2022/06/06 華虹半導體1347強勢升穿50天線 短炒策略速睇 你可能感興趣 美團3690績後股價勁升破頂 現價追入水位多少？ 13:14 2022/06/06 美團3690績後股價勁升破頂 現價追入水位多少？ 港交所旗下LME遭控告索償 對港交所（00388）股價影響多大？ 13:30 2022/06/06 港交所旗下LME遭控告索償 對港交所（00388）股價影響多大？ 新特能源1799股價破頂 追入策略話你知 13:54 2022/06/06 新特能源1799股價破頂 追入策略話你知 最新專欄文章 更多 美國陷入經濟衰退機會大？美股走勢分析速睇 2022/06/06 美國陷入經濟衰退機會大？美股走勢分析速睇 Tesla（TSLA.US）短線有望反彈？想一注買入要睇實一個指標 2022/06/06 Tesla（TSLA.US）短線有望反彈？想一注買入要睇實一個指標 中移動941收息+炒價策略 長線財息兼收機會多大？ 2022/06/06 中移動941收息+炒價策略 長線財息兼收機會多大？ 海螺水泥914股價逆市挫近半成破底 解讀增持海螺環保587是好是壞 2022/06/06 海螺水泥914股價逆市挫近半成破底 解讀增持海螺環保587是好是壞 華虹半導體1347強勢升穿50天線 短炒策略速睇 2022/06/06 華虹半導體1347強勢升穿50天線 短炒策略速睇 大行報告 服務 恒生指數 恒生中國企業指數 技術分析 圓底 目標價 通脹 港股