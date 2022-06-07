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【大行觀點】滙豐研究：偏好港交所　中概股IPO可能重啟、成交額增或蓋過LME訴訟風險

股市 10:55 2022/06/07

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【大行觀點】滙豐研究：偏好港交所　中概股IPO可能重啟、成交額增或蓋過LME訴訟風險

港交所  （00388） 近期因旗下倫敦金屬交易所（LME）於今年3月罕有叫停並取消部分鎳期貨交易，而捲入訴訟。不過，滙豐環球研究發表報告，認為港交所對改善市場的槓桿作用、日均成交額上升，以及IPO可能重啟等因素，都可能蓋過與LME相關的訴訟風險，表明在香港金融股中，偏好港交所，評級為買入。

報告指港交所現有170份活躍的上市申請，多項因素可能會釋放受壓抑的需求，因素包括：一、美國證券交易委員會將約150家公司列入《外國公司責任法》的潛在交易禁令名單，這可能會鼓勵ADR發行人尋求在港交所上市；二、港交所計劃更新其上市制度，接受大型先進的未有盈利科技公司；三、中國內地的信貸供應和貸款審批加快，反映利率降低和貨幣立場更加寬鬆；以及四、中國內地高科技公司的監管清晰度在此前受挫後可能得到改善。這一切都伴隨着更廣泛的寬鬆政策，以支持經濟、就業和資本市場的情緒。

滙豐研究：人民幣使用增加可能使中銀香港受益

報告同時指在香港金融股中，亦偏好中銀香港，評級為買入。報告指，從「回歸效應」而言，中銀香港 （02388） 和港交所的表現趨於跑贏大市。該行研究2007年、2012年和2017年的慶祝活動的歷史股價，中銀香港和港交所的股價在6月份的表現往往優於市場，是因為在慶祝活動期間公布了有利於資本市場的舉措。今年而言，報告預計南向通人民幣櫃枱、ETF通等方面的進展，以及額外與大灣區有關的政策的可能性。人民幣使用的增加也可能使中銀香港受益。

報告亦提到，內地已加強寬鬆政策，疫情的擔憂正減輕，5月20日，5年期LPR下調了15個基點，今年第二季度貨幣市場利率續降。同時，隨着更多的城市逐步取消封鎖，實地的商業活動和消費可能相繼改善。該行認為這些對風險情緒來說是廣泛正面因素，可能會降低資產成本。6月份至今的早期跡象表明，香港、上海和深圳市場的日均成交量均增加。

報告表明喜歡港交所（評級：買入），因其對改善市場的槓桿作用、日均成交額上升，以及IPO可能重啟，這些因素可能蓋過與LME相關的訴訟風險；亦喜歡中銀香港（評級：買入），認為受惠於利好的利率、信貸和股息周期，有多年的重新評級潛力。

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