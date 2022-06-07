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【烏克蘭戰爭】澤連斯基：烏東兩市如死城 馬里烏波爾逾2500人被俘

環球政治 10:52 2022/06/07

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俄羅斯加強對烏克蘭東部的戰事，雙方在當地展開激烈交戰。烏克蘭總統澤連斯基指北頓涅茨克及利西昌斯克戰況最為激烈，兩個城市現時已猶如死城。另外，澤連斯基估計，東南部馬里烏波爾鑄鐵廠共有超過2,500名士兵被俘虜。

【烏克蘭戰爭】俄外長專機遭3國禁入領空 取消訪塞爾維亞 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周一（6日）表示，俄軍持續猛烈轟炸北頓涅茨克（Severodonetsk），烏軍人數雖遠不及敵人，但仍在負隅頑抗，雙方在城市內展開巷戰。

同時，澤連斯基稱俄烏雙方亦在另一重鎮利西昌斯克（Lysychansk）。澤連斯基形容，受激烈戰況衝擊，北頓涅茨克及利西昌斯克現時已淪為「死城」（dead citeis）。不過，澤連斯基強調，烏軍仍頑強抗敵，並尋求機會反擊，堅持不會投降。

【烏克蘭戰爭】普京警告美國 或炸西方供烏遠程導彈 【下一頁】

英國廣播公司的分析指出，北頓涅茨克及利西昌斯克均為烏東地區戰略要點。俄羅斯一旦攻陷兩地，俄軍便可利用兩地進入盧甘斯克地區（Luhansk）全境。

另外，澤連斯基亦表示，馬里烏波爾（Mariupol）鑄鐵廠內投降的士兵人數估計超過2,500人，相信全數被俘烏軍已遭俄國移送至控制範圍內。

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責任編輯：吳漢培

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