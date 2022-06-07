【WWDC22】蘋果進軍「先買後付」市場　推Apple Pay Later分期服務

▲ 在新版Apple Pay界面中，蘋果將讓用戶更容易了解當前消費與還款狀態。（Apple）

近年興起「先買後付」（Buy Now, Pay Later，BNPL）的消費模式，雖然與傳統信用卡分期類似，但就不需要支付額外的利息費用。蘋果（Apple）在「2022年全球開發者大會」（WWDC）上宣布，推出Apple Pay Later分期服務，正式進軍「先買後付」市場。

【WWDC22】蘋果全新自家芯片M2登場 MacBook Air搶先搭載 售$9,499起（多圖）

蘋果表示，將在Apple Pay中增加「先買後付」分期服務Apple Pay Later，允許用戶在六周內將購買的費用分成4期等額付款，期間不收取利息和額外費用。該服務適用於任何已加入Apple Pay的商號，以及通過Apple Wallet管理支付的用戶，惟暫時僅開放予美國用戶。

將更了解消費與還款狀態

在新版Apple Pay界面中，蘋果將讓用戶更容易了解當前消費與還款狀態。另外透過Apple Pay訂購商品的話，目前也能在Apple Pay內加入追蹤商品出貨進度顯示項目。

【WWDC22】蘋果4大操作系統更新 iPhone鎖屏介面大翻新（多圖）

此外，蘋果也宣布從7月開始開放美國境內透過iPhone作為收款工具，意味無論是使用Apple Pay或信用卡支付方式，都能以iPhone進行收款，同時此項功能也將與Stripe、Shopify、clover、Square、CHASE等服務相容。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢