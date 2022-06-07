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【國際油價】高盛上調布油預測　料第三季度漲至140美元

股市 10:41 2022/06/07

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【國際油價】高盛上調布油價格預測　料第三季度漲至140美元

油價繼續走高，甚至衝至120美元水平。高盛認為，油價將進一步上漲，預計布蘭特原油價格在今年下半年至2023年上半年期間需要平均達到每桶135美元，才能使庫存在明年年底前最終實現正常化，這比之前的預測高出每桶10美元。

高盛預計今年第三季度布油價格為每桶140美元，先前預測為125美元，以目前約120美元計，潛在升幅約16.7%。而該行又預計第四季度為130美元，之前預期為125美元；預計2023年第一季度為130美元，之前預期為115美元。

該行指，此前原油過剩是由俄羅斯出口溫和下降、戰略石油儲備銷售創下紀錄高位以及中國嚴格防疫封控引起的，現時中國需求復甦以及俄羅斯產量預期進一步下降，而石油的結構性赤字仍未得到解決，4月供求的甚至比該行預期更趨緊張。

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

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編輯：姚卓然

商品 石油
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