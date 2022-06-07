▲ 【防疫措施】林鄭：現有社交距離防疫措施維持至6月30日 所有快測陽性需經核酸檢測才被視為確診

本港疫情自6月以來每日升至400至500宗，情況令人關注，行政長官林鄭月娥表示，當局會密切監察疫情，故現有社交距離防疫措施將維持至6月30日，無論是入境限制、社交距離措施會維持現狀，沒看到現在要收緊或進一步放寬的需要。

監察疫情的指標有上升現象

林鄭稱，近日監察疫情的指標有上升現象，包括每日污水抽樣檢測病毒量、即時有效繁殖率、學校呈報個案等各項指標。

林鄭又指，即時起所有通過快測呈報陽性人士，會由化驗所上門做核酸檢測，進行百分百覆核，意味每宗個案都會經核酸覆核才被視為確診，避免數字出現混亂。

不能確認國家主席習近平是否會訪港

另外，對於國家領導人會否於本港回歸25周年時訪港，林鄭稱，現時不能確認國家主席習近平是否會訪港，她強調是熱切期盼領導人訪港，港府一定會竭盡全力讓領導人訪港。

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