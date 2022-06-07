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本港疫情│林鄭月娥：今日起快測陽性者需核酸覆核

Hot Talk 10:00 2022/06/07

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特首林鄭月娥今早（7日）出席行會前見記者，宣布今天開始，每一個快測陽性檢測個案需要核酸檢測覆核。同時表示，而現行的社交距離措施會延至6月29日。

疫情出現變化需要關注

她表示，今周疫情出現變化，由第五波疫情有大幅下降，每日檢測個案是200至300宗，至6月後就每日400至500宗，認為情況需要關注，但強調沒有新一波的疫情。

她指出，不同的指標都正在上升，當局會密切監察，但由於本港的接種率高，加上現時因新冠肺炎住院的人數比上周下跌，僅300多人。

現行的社交距離措施延至6月29日

由於現時仍未得知疫情如何發展，宣布由今日至6月30日，不論是入境限制、社交距離措施會維持現狀，稱沒看到現在要收緊或進一步放寬。而現行的社交距離措施會延至6月29日。

快測陽性個案須全部覆核

林鄭月娥又宣布由今日起，所有通過快測呈報陽性人士會由化驗所上門做核酸檢測，進行百分百覆核，即每宗個案都會經核酸覆核才被視為確診，避免數字出現混亂。

她解釋，若覆核陰性個案佔2至3成，即涉及約百多宗個案，或會影響社會如何看待疫情，這個做法並不理想。

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