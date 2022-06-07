▲ 【異動｜物管股】寶龍商業升一成 終止向母企購滬辦公大樓

寶龍商業 （09909） 公布，就接手母企寶龍地產 （01238） 已抵押上海辦公大樓一事，由於集團就完成交易後收回物業部分的空置管有權作自用取得承租人同意存在實際困難，並鑑於當前市場環境及資本市場近日波動，董事會經慎重考慮後，議決主動終止協議項下的交易。

寶龍商業走強，現升1成，報6.7元，重回5月12日之高位6.7元。

該公司附屬上海商盛昨日與寶龍地產附屬寶龍富閩訂立終止協議。上海商盛並未向寶龍富閩支付保證金。鑑於終止事項，交易不會進行，上海商盛與寶龍富閩在協議下各自所有的責任及義務應予釋放和解除。董事會認為終止事項對集團的財務狀況及運營概不會造成任何重大不利影響。

公司於上月11日公布，擬以代價8.68億元人民幣，向控股股東附屬收購上海物業。物業為一幢位於上海市寶山區樓高24層的辦公大樓，總建築面積約3.5萬平方米。該物業原來已被質押予若干商業銀行作為寶龍富閩銀團貸款的抵押品。而當時消息一出，寶龍商業股價現大插兩成。

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編輯：姚卓然