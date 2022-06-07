  • 28°C
香港時間 : 2022607日 (二) 10:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動｜物管股】寶龍商業升一成　終止向母企購滬辦公大樓

股市 09:53 2022/06/07

分享：

分享：

【異動｜物管股】寶龍商業升一成　終止向母企購滬辦公大樓

寶龍商業 （09909） 公布，就接手母企寶龍地產 （01238） 已抵押上海辦公大樓一事，由於集團就完成交易後收回物業部分的空置管有權作自用取得承租人同意存在實際困難，並鑑於當前市場環境及資本市場近日波動，董事會經慎重考慮後，議決主動終止協議項下的交易。

寶龍商業走強，現升1成，報6.7元，重回5月12日之高位6.7元。

該公司附屬上海商盛昨日與寶龍地產附屬寶龍富閩訂立終止協議。上海商盛並未向寶龍富閩支付保證金。鑑於終止事項，交易不會進行，上海商盛與寶龍富閩在協議下各自所有的責任及義務應予釋放和解除。董事會認為終止事項對集團的財務狀況及運營概不會造成任何重大不利影響。

公司於上月11日公布，擬以代價8.68億元人民幣，向控股股東附屬收購上海物業。物業為一幢位於上海市寶山區樓高24層的辦公大樓，總建築面積約3.5萬平方米。該物業原來已被質押予若干商業銀行作為寶龍富閩銀團貸款的抵押品。而當時消息一出，寶龍商業股價現大插兩成。

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

相關文章：

【異動股】寶龍商業大插兩成　從母企寶龍地產接手已抵押上海辦公大樓

【內房危機】寶龍地產跌幅收窄至3%、寶龍商業跌15%　寶龍系延遲公布業績、羅兵咸永道已辭任核數師

【大行看法】瑞銀財管：MSCI中國指數年底仍有低雙位數上升空間　科技及內房可找到機會

編輯：姚卓然

港股 異動股 收購 寶龍商業（09909） 物業管理股 寶龍地產（01238）

上一篇文章

本港疫情│林鄭月娥：今日起快測陽性者需核酸覆核

下一篇文章

【配股集資】樂享折讓13%配售1.92億股、籌約6億元　另主席朱子南以同樣價格認購同等數量股份　股價跌12%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【獨家專訪】任志剛：聯繫匯率為國家效力不應輕易放棄　分析加息美股高危、港股或受惠
【獨家專訪】任志剛：聯繫匯率為國家效力不應輕易放棄　分析加息美股高危、港股或受惠
【電子消費券2022】傳第二期5000元電子消費券最快6月中申請　7月初派發
【電子消費券2022】傳第二期5000元電子消費券最快6月中申請　7月初派發
【Bitcoin】兩年前料見40萬美元、今看淡跌至8000美元　比特幣機構投資者：加密幣未能成機構可信賴投資
【Bitcoin】兩年前料見40萬美元、今看淡跌至8000美元　比特幣機構投資者：加密幣未能成機構可信賴投資
【電子支付】WeChatPayHK加強跨境匯款服務　逾100間內地銀行可收款
【電子支付】WeChatPayHK加強跨境匯款服務　逾100間內地銀行可收款
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【新股IPO】GOGOX據報成功通過聆訊　計劃於6月13日建簿
【新股IPO】GOGOX據報成功通過聆訊　計劃於6月13日建簿
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款