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【港股市況】恒生指數反覆跌逾百點　ATM逆市穩、美團未企穩200元關口（不斷更新）

股市 10:16 2022/06/07

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港股市況不斷更新

港股昨急升後回吐，恒生指數開報21577點，跌76點。恒生科技指數跌0.5%，報4579點。騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 逆市升逾1%；京東 （09618） 升逾4%；滙豐 （00005） 跌逾1%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：15】汽車股個別走，比亞迪 （01211） 跌逾1%；吉利 （00175） 靠穩升0.1%；長汽 （02333） 跌逾2%；廣汽 （02238） 升0.4%。

【10：10】恒指最新跌近150點，報21507點；科指跌0.2%，報4591點。

【10：07】嗶哩嗶哩 （09626） 逆市靠穩升0.1%，曾高見206.4元。

【互聯網裁員潮】嗶哩嗶哩Bilibili據報裁員兩成　涉及遊戲、直播和商業化業務

【10：00】內房股今早個別發展，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾1%；碧桂園 （02007） 升0.4%；雅居樂 （03383） 升0.7%。富力地產 （02777） 曾破底低見2.36元，最新無升跌。

【09：57】大市最新回落，跌約77點，報21575點。

【09：57】港交所 （00388） 升逾2%，高見357.8元。

【09：54】【異動｜物管股】寶龍商業升一成　終止向母企購滬辦公大樓

【09：53】RIMBACO （01953） 公布，正探索於大灣區的業務發展機會，並擬於香港註冊成立一家全資附屬公司，作為探索大灣區商機的踏腳石，股價升37%，高見0.28元。

【09：52】樂享 （06988） 跌幅擴大至18%，低見2.92元，跌穿配售價3.14元。

【09：50】大市最新轉升約20點，報21674點；科指升1.5%，報4668點。阿里巴巴 （09988） 升逾2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%。

【09：43】美團 （03690） 最新升2%，高見202.4元，重上200元水平。

【09：42】大地國際 （08130） 股價再升三成，高見0.056元，成交123萬元。

【09：40】大市跌幅收窄，最新跌約80點，報21574點；科指轉升0.4%，報4622點。

【09：38】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升1%；美團 （03690） 升近1%；小米 （01810） 跌0.8%；京東 （09618） 升近4%。

【09：34】海航科技 （02086） 升逾23%，高見1.6元。

【09：32】再鼎醫藥 （09688） 早段跌逾11%，低見20.5元，成交254萬元。

【09：31】大市開市後跌近200點，報21465點，跌188點。

【09：24】樂享 （06988） 折讓近13%配股，股價低開11%。

【09：22】港股昨急升後回吐，恒生指數開報21577點，跌76點。恒生科技指數跌0.5%，報4579點。騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 逆市升逾1%；京東 （09618） 升逾4%；滙豐 （00005） 跌逾1%。

【09：14】期指開報21371點，跌227點。

【08：55】恒指黑期跌約67點，報21570點；道指期貨跌90點，報32824點。

【08：23】【高銀財困】高銀金融獲准擱置執行委任共同臨時清盤人命令　直至上訴有結果或6月30日為止

【08：23】【港交所旗下】LME鎳交易風波遭Elliot、Jane Street索賠逾36億元（第二版）

【08：05】【配股集資】樂享折讓13%配售1.92億股、籌約6億元　另主席朱子南以同樣價格認購同等數量股份

【07：45】兗煤澳大利亞︰兗礦能源增持建議條款不符合少數股東最佳利益　無法給予支持或作出推薦

【07：45】港股ADR收報21645點，跌8點。滙豐 （00005） ADR折合報52.38元，較港收市價低0.27元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報366.38元，較港收市價低1.22元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報97.1元，較港收市價高0.15元或0.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +2

【07：30】中美科技股回勇，刺激道指昨早段曾漲335點，惟美10年期債息重上3厘，道指蒸發大部分升幅。道指收市升16點，報32915點；納指升48點，報12061點；標指升12點，報4121點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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