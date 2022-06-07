【恒指夜期+ADR】美團ADR再試200港元關　夜期升56點（不斷更新）

夜期升56點，美債息回軟，美滙指數反覆靠穩，反映大市維持受美國加息預期影響的震動格局，美團ADR造好，較港股收市價高1.2%，滙豐ADR亦徘徊52關水平。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 52.05 +0.6% 美團ADR 201.34 +1.2% 騰訊ADR 369.02 +0.4% 阿里巴巴美股 98.38 -0.4%

北水吸資12.4億元，連續五個交易日淨入66.4億元。藥明生物 （02269） 吸資最多，錄4.9億元淨入，港交所 （00388） 吸4.2億元，快手 （01024） 及騰訊 （00700） 各吸3.3億及2.9億元。

北水吸資12億 買藥明生物：

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港股昨急升後今早走勢反覆，恒生指數開報21577點，跌76點，早段曾轉升，午後跌幅擴大逾200點，一度回落至21400點以下水平，恒生指數收報21531點，跌122點，成交1400.8億元。恒生科技指數跌近0.1%，報4599點。阿里巴巴 （09988） 逆市升近2%，未企穩100關；京東 （09618） 升3%；美團 （03690） 升0.5%；藥明生物 （02269） 升逾2%。

財經日誌︰

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焦點新聞︰

【大行選股】大摩：中石油、美團列入中港焦點股名單 剔出山東黃金（附名單）

【防疫措施】林鄭：現有社交距離防疫措施維持至6月30日 所有快測人士需經核酸檢測才被視為確診

即市走勢︰

【22：00】夜期升56點

【18：45】恒指夜期升10點，報21375點。

【16：10】恒生指數收報21531點，跌122點，成交1400.8億元。恒生科技指數跌近0.1%，報4599點。阿里巴巴 （09988） 逆市升近2%，未企穩100關；京東 （09618） 升3%；美團 （03690） 升0.5%；藥明生物 （02269） 升逾2%。

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

【16：00】恒生指數U盤前跌133點，報21520點。

【15：52】【濠賭股】澳門勞工局：博企不得以股票形式支付僱員報酬

【15：30】港股尾市跌約85點，報21568點；科指升0.2%，報4612點。

【15：16】中海外 （00688） 低開高走，最新逆市升逾2%；潤地 （01109） 跌逾1%；碧桂園 （02007） 升0.2%；雅居樂 （03383） 跌近2%。

【15：12】【內房危機】佳源成功在於寬限期內完成付息 惠譽上調其評級至CC級、惟繼續面臨流動性挑戰

【15：05】阿里健康 （00241） 逆市升逾6%，高見4.3元。瑞信維持阿里健康跑贏大市評級及6元目標價，至於大和則將評級下調至持有，目標價由15元下調至4.2元。

【15：00】【下半年展望】滙豐環球私人銀行：環球經濟不會陷入衰退 看好美股港股 料恒指年底回升至25410點

【14：56】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 轉升約0.1%；阿里巴巴 （09988） 升近3%。

【14：51】大市跌幅收窄至百點內，恒指最新跌98點，報21555點；科指升近0.1%，報4603點。

【14：44】思摩爾 （06969） 升近1%；中煙香港 （06055） 升逾1%；華寶 （00336） 升逾5%。另一方面，中國波頓 （03318） 跌逾1%。

【14：23】汽車股回吐，午後普遍向下，吉利 （00175） 跌逾3%；比亞迪 （01211） 跌逾2%；長汽 （02333） 跌4%；廣汽 （02238） 則逆市升0.8%。

【14：16】阿里巴巴 （09988） 最新逆市升逾2%，報99.05元，未企穩100元；騰訊 （00700） 轉跌0.3%；美團 （03690） 跌近1%。

【14：12】港股跌勢略喘定，恒指最新跌約178點，報21475點；科指跌0.8%，報4563點。

【13：27】恒指跌245點，報21408點，跌至21400點水平；科指跌1.4%，報4536點。

【13：25】舜宇 （02382） 最新跌8%，低見116.3元，成交9億元。

【13：24】滙豐 （00005） 跌幅擴至2%，低見51.5元。

【13：22】大市最新跌近200點，報21463點，跌190點。

【13：18】教育股逆市造好，除中教 （00839） 升24%外，希望教育 （01765） 、宇華教育 （06169） 、天立教育 （01773） 、華夏視聽教育 （01981） 、中國東方教育 （00667） 、思考樂 （01769） 股價分別升逾一成。

【13：16】手機孖寶之一舜宇 （02382） 午後跌幅進一步擴大至逾6%，低見118.3元，瑞聲 （02018） 則跌逾2%，低見17元。

【13：12】【大行看法】瑞士寶盛私銀鄧啟志：上海解封推動中港市場反彈 料互聯網、汽車及消費股將受惠

【13：06】恒指跌幅擴大至近100點，報21554點；科指轉跌近0.1%，報4598點。滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 跌逾1%；美團 （03690） 跌0.5%。

【13：02】中遠海能 （01138） 升逾8%，破頂高見5.75元；中遠海控 （01919） 升逾3%。

【13：00】港股午後初段跌約30點，報21623點；科指升0.4%，報4618點。

【12：52】恒指黑期最新跌約17點，報21620點。

【12：17】【新股IPO】GOGOX成功通過上市聆訊 據報計劃於6月13日建簿

【12：08】【生科股】聖諾醫藥料首款產品最快2024年美國遞新藥上市申請 針對直接皮膚鱗癌與基底細胞癌

【12：00】恒生指數半日跌25點，報21628點，成交811億元。恒生科技指數升0.5%，報4625點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%重上100元；騰訊 （00700） 升逾1%；京東 （09618） 升近5%。

【11：41】飛魚科技 （01022） 升幅擴大至1.4倍，高見0.85元，成交3163萬元。

【11：37】【大行報告】大摩看好京東在電商平台市佔率可提升、列為電商首選 京東股價彈5%

【11：34】【小米1810】小米汽車公布自動駕駛專利 涉精準計算完成超車 小米現跌1%

【11：32】內地股市半日向上，上證半日升0.5%；深證升0.2%；創業板指升0.1%。

【11：25】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至逾4%，高見101.4元，重上100元關口，大市升約73點，報21727點；科指升1.1%，報4650點

【11：22】中教 （00839） 升幅擴大至兩成，高見6.32元。

【11：19】康希諾生物 （06185） 升逾6%，高見83.5元。

【11：17】恒指最新再度轉升約6點，報21659點。

【11：13】舜宇 （02382） 跌幅擴大至半成，低見118.6元。

【11：10】奈雪的茶 （02150） 一度升逾一成，高見6.82元，最新升9%報6.73元。

【11：06】【電動車】蔚來抽升5% 據報與AMD達成芯片供應合作、用於汽車研發

【10：56】港交所 （00388） 逆市升逾2%，最新報355元。

【大行觀點】滙豐研究：偏好港交所 中概股IPO可能重啟、成交額增或蓋過LME訴訟風險

【10：53】阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升1%；美團 （03690） 升0.8%，大市跌幅收窄至約30點；科指升0.4%。

【10：49】樂享 （06988） 最新挫四成，低見2.07元，成交9.9億元。

【10：46】飛魚科技 （01022） 股價飈升八成，高見0.62元，成交884萬元。

【10：38】中教 （00839） 公布所有內地高等教育學校的2022/2023學年專升本招生學額均大幅增長介於19%至1.8倍，總體按年增加70.1%至約2.46萬名，中教股價逆市升逾13%，高見6.02元。

【10：36】樂享 （06988） 跌逾23%，低見2.7元，成交近9億元。

【10：24】港股跌幅再收窄至約60點，報21592點；科指再度轉升0.4%，報4622點。

【10：23】舜宇 （02382） 跌逾3%；瑞聲 （02018） 跌近2%。

【10：15】汽車股個別走，比亞迪 （01211） 跌逾1%；吉利 （00175） 靠穩升0.1%；長汽 （02333） 跌逾2%；廣汽 （02238） 升0.4%。

【10：10】恒指最新跌近150點，報21507點；科指跌0.2%，報4591點。

【10：07】嗶哩嗶哩 （09626） 逆市靠穩升0.1%，曾高見206.4元。

【互聯網裁員潮】嗶哩嗶哩Bilibili據報裁員兩成 涉及遊戲、直播和商業化業務

【10：00】內房股今早個別發展，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾1%；碧桂園 （02007） 升0.4%；雅居樂 （03383） 升0.7%。富力地產 （02777） 曾破底低見2.36元，最新無升跌。

【09：57】大市最新回落，跌約77點，報21575點。

【09：57】港交所 （00388） 升逾2%，高見357.8元。

【09：54】【異動｜物管股】寶龍商業升一成 終止向母企購滬辦公大樓

【09：53】RIMBACO （01953） 公布，正探索於大灣區的業務發展機會，並擬於香港註冊成立一家全資附屬公司，作為探索大灣區商機的踏腳石，股價升37%，高見0.28元。

【09：52】樂享 （06988） 跌幅擴大至18%，低見2.92元，跌穿配售價3.14元。

【09：50】大市最新轉升約20點，報21674點；科指升1.5%，報4668點。阿里巴巴 （09988） 升逾2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%。

【09：43】美團 （03690） 最新升2%，高見202.4元，重上200元水平。

【09：42】大地國際 （08130） 股價再升三成，高見0.056元，成交123萬元。

【09：40】大市跌幅收窄，最新跌約80點，報21574點；科指轉升0.4%，報4622點。

【09：38】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升1%；美團 （03690） 升近1%；小米 （01810） 跌0.8%；京東 （09618） 升近4%。

【09：34】海航科技 （02086） 升逾23%，高見1.6元。

【09：32】再鼎醫藥 （09688） 早段跌逾11%，低見20.5元，成交254萬元。

【09：31】大市開市後跌近200點，報21465點，跌188點。

【09：24】樂享 （06988） 折讓近13%配股，股價低開11%。

【09：22】港股昨急升後回吐，恒生指數開報21577點，跌76點。恒生科技指數跌0.5%，報4579點。騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 逆市升逾1%；京東 （09618） 升逾4%；滙豐 （00005） 跌逾1%。

【09：14】期指開報21371點，跌227點。

【08：55】恒指黑期跌約67點，報21570點；道指期貨跌90點，報32824點。

【08：23】【高銀財困】高銀金融獲准擱置執行委任共同臨時清盤人命令 直至上訴有結果或6月30日為止

【08：23】【港交所旗下】LME鎳交易風波遭Elliot、Jane Street索賠逾36億元（第二版）

【08：05】【配股集資】樂享折讓13%配售1.92億股、籌約6億元 另主席朱子南以同樣價格認購同等數量股份

【07：45】兗煤澳大利亞︰兗礦能源增持建議條款不符合少數股東最佳利益 無法給予支持或作出推薦

【07：45】港股ADR收報21645點，跌8點。滙豐 （00005） ADR折合報52.38元，較港收市價低0.27元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報366.38元，較港收市價低1.22元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報97.1元，較港收市價高0.15元或0.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】中美科技股回勇，刺激道指昨早段曾漲335點，惟美10年期債息重上3厘，道指蒸發大部分升幅。道指收市升16點，報32915點；納指升48點，報12061點；標指升12點，報4121點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩