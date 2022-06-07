港股黑期偏軟　睇實美團（03690）、阿里（09988）、港交所（03388）

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【港交所旗下】港交所開市微跌 LME鎳交易風波遭Elliot、Jane Street索賠逾36億元（第二版）
港股開市或偏軟，恒指黑期於今早亞洲交易時段下跌。除了留意重磅科技股包括美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 等股價走勢，焦點股也要睇實港交所 （00388） ，旗下LME鎳交易風波最新發展。速覽新聞精點↓↓
今早《ET開市直擊》洪艾爾、朱晉民為你即市分析市況【按此】
1.港交所旗下LME鎳交易風波遭索賠逾36億元【詳情】
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==6月6日（星期一）==
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【個股走勢】
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欄名 : ET新聞精點