港股跌轉升靠科技股撐起　騰訊（00700）股價升逾1%後來居上

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【港股市況】恒生指數再度轉升 阿里巴巴升逾4%重上100元關口撐市（不斷更新）
港股由跌轉升，恒生指數現升約37點，企21680點水平，主要受科技股上揚帶動。繼京東 （09618） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 股價早段跑贏大市，騰訊 （00700） 股價亦後來居上，現升約1.5%，見373.4元。速覽新聞精點↓↓
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==6月6日（星期一）==
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欄名 : ET新聞精點