港股跌市收場恒生指數跌122點報21531點　澳央行加息超預期澳元匯價應聲抽上

上一篇文章
【港股市況】恒生指數跌122點 阿里巴巴逆市升近2%、京東升3%（不斷更新）
港股跌市收場，恒生指數全日跌122點，收報21531點；國指微跌32點，報7467點；科指跌2點，報4599點。主板成交額1400億元。重磅科技股升勢撑住大市，京東 （09618） 股價升3%跑贏，收報238.8元；阿里巴巴 （09988） 股價升近2%，報98.8元；美團 （03690） 股價未守穩200元，收報199元。速覽今日新聞精點↓↓
1.澳洲央行大幅加息至0.85厘超預期【詳情】
2.人民幣國債下周三發行規模75億元【詳情】
3.滙豐料恒指年底將回升至25410點【詳情】
4.京東獲大摩唱好籲增持股價漲3%【詳情】
5.速睇政府儲稅券計劃（附申請方法）【詳情】
6.林鄭月娥：今日起快測陽性者需核酸覆核【詳情】
7.新居屋攪珠前夕彩興苑綠表呎價逼1.37萬【詳情】
8.鐵路盤樓價一覽 何文田低於400萬有交易【詳情】
9.美國扇貝產量減助日本水產出口增【詳情】
10.內地單日新增本土病例升至124宗 內蒙古佔過半【詳情】
==6月6日（星期一）==
1.港府下調經濟增長預測1-2%【詳情】
2.港股中期下降軌並無扭轉【詳情】
3.首5個月全球新股集資縮逾七成【詳情】
4.任志剛解釋為何不應脫勾【詳情】
5.白石角絕細單位379.88萬【詳情】
6.名模黃祖貽2億購半山豪宅【詳情】
7.華爾街、倫敦銀行家紛跳槽Fintech【詳情】
8.傳兩中資行裁減3成香港員工【詳情】
9.深圳「官太太」炫富惹批評【詳情】
【個股走勢】
1.美團股價中線上望幾多【詳情】
2.比亞迪見300元每手入場15萬【詳情】
3.藥明漲逾1成生物製劑投產【詳情】
4.友邦升穿80元後下站目標【詳情】
5.港交所升1%懶理旗下LME遭索賠【詳情】
欄名 : ET新聞精點